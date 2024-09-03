Депутат Матвеев сравнил условия жизни в Челябинске с Москвой

Депутат гордумы Челябинска Кирилл Матвеев заявил, что Челябинск обладает необходимыми качествами современного города при том, что стоимость жизни в нем ниже, чем в других городах-миллионниках. Соответствующий пост Матвеев разместил в своем telegram-канале 4 сентября.
«Жить в Челябинске намного дешевле не только чем в Москве. Дороже обходится жизнь в Питере, Казани, Екатеринбурге, Ростове, Сочи... Стоимость эта складывается порой из каких-то мелочей, но разница в итоге ощутима», — констатировал Матвеев.
Матвеев подчеркнул, что в Челябинске базовый набор услуг (коммуналка, а при необходимости аренда жилья, стоимость продуктов питания, общественный транспорт и так далее) сравнительно недорогой для городов-миллионников. Подводит только резкий рост цен на жилье, однако эта проблема актуальна по всей стране.
В целом, сравнивая жизнь в Москве и Челябинске, Матвеев отмечает сравнительную дешевизну жизни в Челябинске, качество сферы услуг, динамику улучшения городской среды, хотя в этой сфере еще есть, куда расти, а также относительно небольшие пробки на дорогах. Матвеев несколько лет жил в Москве, однако вернулся в Челябинск и говорит, что не жалеет об этом.
«Да хороший у нас город! В Челябинске, в общем, есть все, что нужно для жизни, и стоимость жизни при этом не самая высокая даже среди городов-миллионников. Главное для Челябинска сейчас — не терять темпов развития. И делать это развитие умным», — заявил Матвеев.
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