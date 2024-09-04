Нанесен удар по вокзалу во Львове, куда шло западное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По вокзалу "Львов-Главный" был нанесен удар, уничтоживший очередную партию западного оружия, заявили военкоры и российские СМИ
По вокзалу "Львов-Главный" был нанесен удар, уничтоживший очередную партию западного оружия, заявили военкоры и российские СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 4 сентября был нанесен удар по крупному вокзалу во Львове (Украина), который является важным логистическим узлом ВСУ. Удар был нанесен во время транспортировки через него поставки западного вооружения. Об этом сообщили военкоры. 

«Нанесён удар по железнодорожному вокзалу во Львове, являющемуся крупным узлом снабжения ВСУ и поставок западного оружия», — заявили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В «Военном обозрении» добавили со ссылкой на местные паблики, что удар пришелся на вокзал «Львов-Главный» и крупнейшее на западе Украины локомотивное депо. 

В издании подчеркнули, что во время прилета ракет через вокзал переправляли оружие, боеприпасы и технику из города Жешув (Польша). Этот факт косвенно подтверждается повторной детонацией, произошедшей после удара.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 4 сентября был нанесен удар по крупному вокзалу во Львове (Украина), который является важным логистическим узлом ВСУ. Удар был нанесен во время транспортировки через него поставки западного вооружения. Об этом сообщили военкоры.  «Нанесён удар по железнодорожному вокзалу во Львове, являющемуся крупным узлом снабжения ВСУ и поставок западного оружия», — заявили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В «Военном обозрении» добавили со ссылкой на местные паблики, что удар пришелся на вокзал «Львов-Главный» и крупнейшее на западе Украины локомотивное депо.  В издании подчеркнули, что во время прилета ракет через вокзал переправляли оружие, боеприпасы и технику из города Жешув (Польша). Этот факт косвенно подтверждается повторной детонацией, произошедшей после удара. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...