Нанесен удар по вокзалу во Львове, куда шло западное оружие

В ночь на 4 сентября был нанесен удар по крупному вокзалу во Львове (Украина), который является важным логистическим узлом ВСУ. Удар был нанесен во время транспортировки через него поставки западного вооружения. Об этом сообщили военкоры.
«Нанесён удар по железнодорожному вокзалу во Львове, являющемуся крупным узлом снабжения ВСУ и поставок западного оружия», — заявили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В «Военном обозрении» добавили со ссылкой на местные паблики, что удар пришелся на вокзал «Львов-Главный» и крупнейшее на западе Украины локомотивное депо.
В издании подчеркнули, что во время прилета ракет через вокзал переправляли оружие, боеприпасы и технику из города Жешув (Польша). Этот факт косвенно подтверждается повторной детонацией, произошедшей после удара.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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