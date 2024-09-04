Подозреваемого в убийстве школьницы привезли на место преступления в Тагиле. Видео

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С подозреваемым проведут следственный эксперимент
С подозреваемым проведут следственный эксперимент Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

В Нижнем Тагиле подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы привезли на место предполагаемого преступления. Информацию о происходящих событиях возле общежития на улице Юности передает корреспондент URA.RU.

К дому подъехал фургон, в котором привезли задержанного. Также на место доставили куклу-манекен, на которой подозреваемый должен воспроизвести свои действия. Отца убитой девочки на место следственного эксперимента не пустили, хотя мужчина рвался к предполагаемому убийце дочери.

Тело убитой четвероклассницы было найдено в подвале общежития, где она жила с отцом (мать девочки умерла месяц назад). Вскоре был задержан подозреваемый из соседнего подъезда, 40-летний Владимир Александров. В его комнате нашли следы крови и волосы — предположительно, жертвы. Как сообщал свердловский СКР, мужчина пытался избавиться от улик и скрыться.

Владимира Александрова доставили к месту предполагаемого убийства
Владимира Александрова доставили к месту предполагаемого убийства
Фото:
На место привезли манекен
На место привезли манекен
Фото:
Подозреваемый должен воспроизвести события рокового вечера
Подозреваемый должен воспроизвести события рокового вечера
Фото:
Александров пытался замести улики и скрыться
Александров пытался замести улики и скрыться
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В Нижнем Тагиле подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы привезли на место предполагаемого преступления. Информацию о происходящих событиях возле общежития на улице Юности передает корреспондент URA.RU. К дому подъехал фургон, в котором привезли задержанного. Также на место доставили куклу-манекен, на которой подозреваемый должен воспроизвести свои действия. Отца убитой девочки на место следственного эксперимента не пустили, хотя мужчина рвался к предполагаемому убийце дочери. Тело убитой четвероклассницы было найдено в подвале общежития, где она жила с отцом (мать девочки умерла месяц назад). Вскоре был задержан подозреваемый из соседнего подъезда, 40-летний Владимир Александров. В его комнате нашли следы крови и волосы — предположительно, жертвы. Как сообщал свердловский СКР, мужчина пытался избавиться от улик и скрыться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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