ВС России освободили два населенных пункта в ДНР за сутки

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ВС РФ взяли под контроль Карловку и Пречистовку Фото:
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Вооруженные силы России освободили Карловку и Пречистовку в ДНР. Информациюю сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка войск „Восток“ освободила населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Также под контроль ВС РФ перешла Карловка.

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Вооруженные силы России освободили Карловку и Пречистовку в ДНР. Информациюю сообщили в Минобороны РФ. «Группировка войск „Восток“ освободила населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Также под контроль ВС РФ перешла Карловка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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