ВС России освободили два населенных пункта в ДНР за сутки

04 сентября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль Карловку и Пречистовку Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили Карловку и Пречистовку в ДНР. Информациюю сообщили в Минобороны РФ. «Группировка войск „Восток“ освободила населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Также под контроль ВС РФ перешла Карловка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России освободили Карловку и Пречистовку в ДНР. Информациюю сообщили в Минобороны РФ. «Группировка войск „Восток“ освободила населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Также под контроль ВС РФ перешла Карловка.