ВС России освободили два населенных пункта в ДНР за сутки

ВС РФ взяли под контроль Карловку и Пречистовку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России освободили Карловку и Пречистовку в ДНР. Информациюю сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка войск „Восток“ освободила населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Также под контроль ВС РФ перешла Карловка.
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