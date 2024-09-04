Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил ремонт участка новой дороги в Советском районе по улице Салтыкова. Отремонтировать данный объект он поручил весной. На данный момент работы находятся в стадии завершения, передает корреспондент URA.RU.
«Проезд от железнодорожного вокзала по улице Камышовой через Салтыкова на Блюхера отремонтировали. Еще в 2024 году мы ремонтируем много второстепенных проездов. Этот год у нас является рекордным как в масштабах Челябинска, так и в масштабах всего региона», — поделился Текслер.
Дороги отремонтировали по улице Салтыкова от Профинтерна до Карпинского, по улице Карпинского от Салтыкова до Камышовой, по улице Камышовой от Карпинского до Железнодорожной. На объектах заменили покрытия, расширили тротуары. Общая протяженность дороги составляет 1 тысячу 530 метров, общая площадь асфальтобетонного покрытия — 15 тысяч квадратных метров.
В настоящее время ведутся работы по устройству водоотведения выполнены в полном объеме. Завершаются работы по укладке асфальта на тротуарах, также рабочие восстанавливают газоны.
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