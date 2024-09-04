Набережную Алексею Текслеру (в центре) показали Михаил Гризодуб (справа) и Александр Орел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер осмотрел новый участок набережной озера Смолино в Челябинске, где накануне завершился промежуточный этап благоустройства. О завершении работ первой очереди осенью губернатору рассказали глава Ленинского района Александр Орел и депутат гордумы, директор Фонда развития города Челябинска Михаил Гризодуб, передает корреспондент URA.RU.

«Это один из основных проектов развития Ленинского района. Я уверен, что и из других районов города сюда будут приезжать. Работы выполнены в срок и в следующем году фактически все будет работать в готовом виде», — заявил глава региона.

Глава региона считает, что обустройство новой набережной станет дополнительным стимулом для развития Ленинского района. На территории подходят к концу работы первой очереди. Там проведены вертикальная планировка и коммуникации, сделаны отсыпка и берегоукрепление, а также произведена укладка тротуарной плитки. На новом участке установлено основание будущего моста, очищена береговая линия и сформирована тропиночная сеть.

«На данном этапе соединили два готовых участка набережной Смолино, делая ее протяженностью порядка трех километров. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера проект идет в срок и все работы выполняются в рамках установленного графика», — сообщил URA.RU Гризодуб.

Зона детского отдыха уже подготовлена к будущей установке объектов, передает корреспондент URA.RU. В планах закончить устройство детской площадки осенью 2024 года. Проект разрабатывался с учетом современных тенденций безопасности детей во время отдыха.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске стартовали подготовительные работы к строительству нового участка набережной на озере Смолино. Строительство масштабной детской площадки было анонсировано в июле.