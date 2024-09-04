В Златоусте местный житель задержан за секс со школьницей

04 сентября 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до четырех лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) местный житель задержан за секс с 15-летней школьницей. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сначала мужчину подозревали в изнасиловании, но после стало ясно, что половой акт был по обоюдному согласию. Но из-за возраста девушки на него завели дело. «Половой акт между мужчиной и школьницей произошел в вечернее время в квартире по улице Братьев Пудовкиных. Родители девочки, как только стало известно о случившемся, обвинили мужчину в изнасиловании. Но в ходе проверки стало известно, что половой акт был совершен по обоюдному согласию», — рассказал источник. По данным URA.RU, после произошедшего мужчина был оперативно задержан. В отношении него проводили проверку по факту изнасилования. Но в итоге возбудили дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Его отправили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) местный житель задержан за секс с 15-летней школьницей. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сначала мужчину подозревали в изнасиловании, но после стало ясно, что половой акт был по обоюдному согласию. Но из-за возраста девушки на него завели дело. «Половой акт между мужчиной и школьницей произошел в вечернее время в квартире по улице Братьев Пудовкиных. Родители девочки, как только стало известно о случившемся, обвинили мужчину в изнасиловании. Но в ходе проверки стало известно, что половой акт был совершен по обоюдному согласию», — рассказал источник. По данным URA.RU, после произошедшего мужчина был оперативно задержан. В отношении него проводили проверку по факту изнасилования. Но в итоге возбудили дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Его отправили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.