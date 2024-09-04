Найдено более 500 человек, пропавших после эвакуации из Курской области

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Врио губернатора Курской области заявил, что в регионе нашли более 500 человек, которые считались пропавшими
Врио губернатора Курской области заявил, что в регионе нашли более 500 человек, которые считались пропавшими Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российский Красный Крест, правительство Курской области, силовики и волонтеры нашли более 500 местных жителей, которые считались пропавшими. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, Правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек», — заявил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Также он выразил благодарность волонтерам и пообещал оказывать максимальное содействие и помощь пострадавшим.

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Российский Красный Крест, правительство Курской области, силовики и волонтеры нашли более 500 местных жителей, которые считались пропавшими. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, Правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек», — заявил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Также он выразил благодарность волонтерам и пообещал оказывать максимальное содействие и помощь пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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