Найдено более 500 человек, пропавших после эвакуации из Курской области

Врио губернатора Курской области заявил, что в регионе нашли более 500 человек, которые считались пропавшими
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российский Красный Крест, правительство Курской области, силовики и волонтеры нашли более 500 местных жителей, которые считались пропавшими. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, Правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек», — заявил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Также он выразил благодарность волонтерам и пообещал оказывать максимальное содействие и помощь пострадавшим.
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