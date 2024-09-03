03 сентября 2024

Роспотребнадзор назвал самые опасные места сбора ягод и грибов в ХМАО

Роспотребнадзор: ягоды и грибы в ХМАО нельзя собирать рядом с дорогами
© Служба новостей «URA.RU»
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Собирать дикоросы нельзя у дорог
Собирать дикоросы нельзя у дорог Фото:

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не собирать ягоды и грибы, растущие рядом с дорогами. Из-за пыли и выхлопных газов в таких местах растения могут быть токсичными.

«Собирайте грибы и ягоды не ближе 100 метров от автотрасс и 50 метров от второстепенных дорог. Если вы находитесь у лесной дороги, соблюдайте дистанцию не менее 10 метров. Пыль и выхлопные газы могут содержать токсичные вещества», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.

Аналогично нельзя собирать ягоды и грибы рядом с полями, дворами или местами выпаса животных. В таких местах дикоросы могут быть заражены пестицидами и опасными микроорганизмами.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поспела самая полезная в мире ягода. Тогда речь шла о клюкве.

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Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не собирать ягоды и грибы, растущие рядом с дорогами. Из-за пыли и выхлопных газов в таких местах растения могут быть токсичными. «Собирайте грибы и ягоды не ближе 100 метров от автотрасс и 50 метров от второстепенных дорог. Если вы находитесь у лесной дороги, соблюдайте дистанцию не менее 10 метров. Пыль и выхлопные газы могут содержать токсичные вещества», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Аналогично нельзя собирать ягоды и грибы рядом с полями, дворами или местами выпаса животных. В таких местах дикоросы могут быть заражены пестицидами и опасными микроорганизмами. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поспела самая полезная в мире ягода. Тогда речь шла о клюкве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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