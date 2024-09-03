Роспотребнадзор назвал самые опасные места сбора ягод и грибов в ХМАО

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не собирать ягоды и грибы, растущие рядом с дорогами. Из-за пыли и выхлопных газов в таких местах растения могут быть токсичными.
«Собирайте грибы и ягоды не ближе 100 метров от автотрасс и 50 метров от второстепенных дорог. Если вы находитесь у лесной дороги, соблюдайте дистанцию не менее 10 метров. Пыль и выхлопные газы могут содержать токсичные вещества», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Аналогично нельзя собирать ягоды и грибы рядом с полями, дворами или местами выпаса животных. В таких местах дикоросы могут быть заражены пестицидами и опасными микроорганизмами.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поспела самая полезная в мире ягода. Тогда речь шла о клюкве.
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