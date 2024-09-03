03 сентября 2024

В ХМАО байкеры разыграют скутер на закрытии мотосезона

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО разыграют скутер в честь закрытия мотосезона
В ХМАО разыграют скутер в честь закрытия мотосезона Фото:

Байкерский клуб «Ночные волки» разыграет в Нефтеюганске скутер на закрытии мотосезона. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны и рок-концерт. Информация об этом размещена в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Закрытие мотосезона 21 сентября. Старт колонны в 14:23 от нового аэропорта Нефтеюганска. Выступление рок-группы, конкурсы, розыгрыш скутера», — следует из афиши.

Один из местных байкеров рассказал URA.RU, что сезон закрывают раньше положенного в связи с первыми заморозками. «В этом году мотосезон продлился не долго из-за относительно холодного лета в ХМАО. Открытие было в середине июня, а обычно — в конце мая или в первых числах июня. С наступлением первых заморозок сезон решили закрывать. А в Москве, например, традиционные мероприятия проходят примерно в середине октября», — поделился собеседник агентства.

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Байкерский клуб «Ночные волки» разыграет в Нефтеюганске скутер на закрытии мотосезона. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны и рок-концерт. Информация об этом размещена в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «Закрытие мотосезона 21 сентября. Старт колонны в 14:23 от нового аэропорта Нефтеюганска. Выступление рок-группы, конкурсы, розыгрыш скутера», — следует из афиши. Один из местных байкеров рассказал URA.RU, что сезон закрывают раньше положенного в связи с первыми заморозками. «В этом году мотосезон продлился не долго из-за относительно холодного лета в ХМАО. Открытие было в середине июня, а обычно — в конце мая или в первых числах июня. С наступлением первых заморозок сезон решили закрывать. А в Москве, например, традиционные мероприятия проходят примерно в середине октября», — поделился собеседник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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