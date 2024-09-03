В ХМАО байкеры разыграют скутер на закрытии мотосезона

Байкерский клуб «Ночные волки» разыграет в Нефтеюганске скутер на закрытии мотосезона. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны и рок-концерт. Информация об этом размещена в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Закрытие мотосезона 21 сентября. Старт колонны в 14:23 от нового аэропорта Нефтеюганска. Выступление рок-группы, конкурсы, розыгрыш скутера», — следует из афиши.
Один из местных байкеров рассказал URA.RU, что сезон закрывают раньше положенного в связи с первыми заморозками. «В этом году мотосезон продлился не долго из-за относительно холодного лета в ХМАО. Открытие было в середине июня, а обычно — в конце мая или в первых числах июня. С наступлением первых заморозок сезон решили закрывать. А в Москве, например, традиционные мероприятия проходят примерно в середине октября», — поделился собеседник агентства.
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