В Челябинской области непогода сорвала планы по уборке и заготовке урожая

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Дожди и холод внесли коррективы в план посевной кампании Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Холодная и дождливая погода в августе сорвала планы челябинских аграриев по уборке и заготовке урожая, в том числе заготовке кормов и сена. Об этом URA.RU сообщили в областном ЦГМС, отметив, что сейчас план по заготовке выполнен лишь на 67%.

«Сложившиеся условия (затяжные дожди и холод) неблагоприятно сказываются на росте и формировании урожая, а также значительно затрудняют заготовку кормов и сушку сена. По состоянию на 31 августа сена для общественного животноводства заготовлено 62,3 тыс. тонн (67% от плана)», — сообщили URA.RU в ЦГМС региона.

Там отметили, что средняя температура августа в регионе была на несколько градусов ниже норма. А в некоторых районах похолодания начались на две недели раньше многолетних сроков.

«Осадков за август выпало 50-120 мм, то есть 1-2 месячные нормы. В результате частых и интенсивных дождей состояние почвы оценивалось, как липкое в течение 12-25 дней», — добавили в гидрометцентре региона.

Август и впрямь начался в области с дождей, которые практически не прерывались. Во многих муниципалитетах области затопило территории, из-за чего пришлось вводить режим ЧС. Люди целыми семьями выезжали из домов во время наводнений. У многих погиб урожай, затопило огороды.

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Холодная и дождливая погода в августе сорвала планы челябинских аграриев по уборке и заготовке урожая, в том числе заготовке кормов и сена. Об этом URA.RU сообщили в областном ЦГМС, отметив, что сейчас план по заготовке выполнен лишь на 67%. «Сложившиеся условия (затяжные дожди и холод) неблагоприятно сказываются на росте и формировании урожая, а также значительно затрудняют заготовку кормов и сушку сена. По состоянию на 31 августа сена для общественного животноводства заготовлено 62,3 тыс. тонн (67% от плана)», — сообщили URA.RU в ЦГМС региона. Там отметили, что средняя температура августа в регионе была на несколько градусов ниже норма. А в некоторых районах похолодания начались на две недели раньше многолетних сроков. «Осадков за август выпало 50-120 мм, то есть 1-2 месячные нормы. В результате частых и интенсивных дождей состояние почвы оценивалось, как липкое в течение 12-25 дней», — добавили в гидрометцентре региона. Август и впрямь начался в области с дождей, которые практически не прерывались. Во многих муниципалитетах области затопило территории, из-за чего пришлось вводить режим ЧС. Люди целыми семьями выезжали из домов во время наводнений. У многих погиб урожай, затопило огороды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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