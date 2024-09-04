Путин: Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Юго-Восточной Азией

Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Юго-Восточной Азией во время председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.
«Мы уделяем большое внимание развитию отношений с Юго-Восточной Азией. В следующем году Малайзия председательствует, насколько мне известно, в АСЕАН. Мы очень рассчитываем на то, что в ходе вашего председательства нам удастся найти новые направления сотрудничества с этим быстрорастущим и перспективным регионом в 2025 году», — передает ТАСС слова Путина.
Анвар Ибрагим также заявил, что Малайзия рассчитывает на возможность сотрудничества с Россией, и их делегация приехала на ВЭФ, чтобы показать свою готовность. Премьер выразил надежду на развитие отношений с Россией в целом.
Встреча Владимира Путина и Анвара Ибрагима прошла в рамках Восточного экономического форума. Он проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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