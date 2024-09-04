Пушилин: три человека погибли при ударе по Донецку

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ ведутся регулярно
Количество жертв удара ВСУ по рынку «Сокол» в микрорайоне Текстильщик выросло. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли двое мужчин и женщина. Еще пять человек получили ранения.
«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм погибли двое мужчин и одна женщина. Удар был нанесен по территории рынка „Сокол“. Получили ранения пять человек», — сообщил Пушилин в своем
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В результате удара получил повреждения автобус городского маршрута №42.
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