Пушилин: три человека погибли при ударе по Донецку

04 сентября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ ведутся регулярно Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Количество жертв удара ВСУ по рынку «Сокол» в микрорайоне Текстильщик выросло. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли двое мужчин и женщина. Еще пять человек получили ранения. «В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм погибли двое мужчин и одна женщина. Удар был нанесен по территории рынка „Сокол“. Получили ранения пять человек», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале . Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В результате удара получил повреждения автобус городского маршрута №42. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество жертв удара ВСУ по рынку «Сокол» в микрорайоне Текстильщик выросло. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли двое мужчин и женщина. Еще пять человек получили ранения. «В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм погибли двое мужчин и одна женщина. Удар был нанесен по территории рынка „Сокол“. Получили ранения пять человек», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В результате удара получил повреждения автобус городского маршрута №42.