Банк России предлагает изменить тарифы по ОСАГО для некоторых участников дорожного движения. При этом базовые ставки для автомобилистов, оформляющих полис на личные легковые автомобили, не поменяются. О готовящихся изменениях банк сообщил в своем telegram-канале.
Расширение границы тарифного коридора
Планируется расширить границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. По словам банка, такое изменение будет стимулом для безаварийного вождения.
Актуализация территориального коэффициента
Перемены коснутся и значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Предлагается снизить его для 21 территории максимум на 6%, а также повысить для 18 территорий максимум на 10,5%.
Увеличение коэффициента по полисам ОСАГО мультидрайв
Планируется увеличить коэффициент по полисам ОСАГО мультидрайв для физических лиц. Это договоры без ограничений по количеству водителей. Обычно их оформляют автовладельцы, для которых стоимость мультидрайв незначительно отличается от цены стандартного договора ОСАГО из-за высоких рисков.
Замечания к
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