03 сентября 2024

Власти Сургута определились с кандидатом на пост спикера гордумы. Инсайд

Новым спикером думы Сургута станет зампред Олейников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост спикера думы Сургута освободился, когда Максим Слепов возглавил город
Пост спикера думы Сургута освободился, когда Максим Слепов возглавил город Фото:

Власти Сургута (ХМАО) определились с кандидатом на пост спикера городской думы. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте округа, им станет сотрудник «Сургутнефтегаза», нынешний заместитель председателя думы Александр Олейников.

«Пост спикера думы Сургуты займет зампред Александр Олейников. Его соперник в борьбе за председательское кресло экс-военком Михаил Бехтин, также представлявший интересы нефтяной компании, не прошел финальное согласование. Танк, который он помог пригнать в город, не помог депутату построить политическую карьеру», — сообщил инсайдер.

Олейников в беседе с журналистом Олейников URA.RU не подтвердил, но и не опроверг слухи о назначении. «Пока я не владею такой информацией», — уточнил депутат.

Ранее URA.RU писало, что выборы спикера думы Сургута откладываются. Кандидатура председателя должна была стать известна перед инаугурацией главы города Максима Слепова.

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Власти Сургута (ХМАО) определились с кандидатом на пост спикера городской думы. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте округа, им станет сотрудник «Сургутнефтегаза», нынешний заместитель председателя думы Александр Олейников. «Пост спикера думы Сургуты займет зампред Александр Олейников. Его соперник в борьбе за председательское кресло экс-военком Михаил Бехтин, также представлявший интересы нефтяной компании, не прошел финальное согласование. Танк, который он помог пригнать в город, не помог депутату построить политическую карьеру», — сообщил инсайдер. Олейников в беседе с журналистом Олейников URA.RU не подтвердил, но и не опроверг слухи о назначении. «Пока я не владею такой информацией», — уточнил депутат. Ранее URA.RU писало, что выборы спикера думы Сургута откладываются. Кандидатура председателя должна была стать известна перед инаугурацией главы города Максима Слепова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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