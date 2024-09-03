Власти Сургута (ХМАО) определились с кандидатом на пост спикера городской думы. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте округа, им станет сотрудник «Сургутнефтегаза», нынешний заместитель председателя думы Александр Олейников.
«Пост спикера думы Сургуты займет зампред Александр Олейников. Его соперник в борьбе за председательское кресло экс-военком Михаил Бехтин, также представлявший интересы нефтяной компании, не прошел финальное согласование. Танк, который он помог пригнать в город, не помог депутату построить политическую карьеру», — сообщил инсайдер.
Олейников в беседе с журналистом Олейников URA.RU не подтвердил, но и не опроверг слухи о назначении. «Пока я не владею такой информацией», — уточнил депутат.
Ранее URA.RU писало, что выборы спикера думы Сургута откладываются. Кандидатура председателя должна была стать известна перед инаугурацией главы города Максима Слепова.
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