В Сургуте откладывается назначение нового спикера думы

Назначение нового спикера думы Сургута Михаила Бехтина, которое было запланировано на пятое июля, откладывается. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Сургута.
«Планировалось, что пятого июля избранный мэром города действующий председатель Слепов сложит депутатские полномочия и отправится на инаугурацию в филармонию, которой руководит его именитый тесть Яков Черняк. На этом же заседании народные избранники должны были избрать новым спикером креатуру „Сургутнефтегаза“ — бывшего военкома Бехтина, которому в борьбе за кресло помогли патриотичность и подаренный городу танк. Однако из-за юридических проволочек выборы председателя думы откладываются», — сообщил собеседник.
По словам источника, Бехтина не согласовала Москва. Между тем другой источник URA.RU сообщил, что вопросы к кандидатуре бывшего военкома возникли не в столице страны, а у окружных властей. «Вполне возможно, что депутаты уйдут на каникулы, и тогда за кандидатуру нового спикера будут голосовать уже осенью», — сообщает инсайдер. Для уточнения информации журналист обратился в думу Сургута. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Сургута выбрали нового мэра. Главой города стал действующий спикер думы Максим Слепов.
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