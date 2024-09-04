В Екатеринбурге в районе Ботаники пропала 36-летняя Татьяна Могилевская. У женщины есть две дочки. Об этом URA.RU рассказали родственница Татьяны и сотрудники городской полиции.
«Заявление о розыске женщины поступило утром 3 сентября в отдел полиции № 12 Чкаловского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают ее местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия», — сказали корреспонденту в полиции. Поисковики из «ЛизаАлерт» отметили, что заявка о пропаже на стадии сбора информации.
По словам родных, утром 3 сентября Могилевская вышла из дома на Родонитовой 2/2, и больше ее не видели. Накануне две дочки Татьяны (3 года и 10 лет) остались с бабушкой и дедушкой. Последний раз Татьяна общалась по видеосвязи с дочкой, которая и описала, в чем была одета мама — белая кофта, брюки, в золотых сережках. Последний раз Татьяна была онлайн в соцсети «ВКонтакте» день назад.
По некоторым данным, женщина недавно развелась — несколько дней назад ей пришло свидетельство о расторжении брака. Татьяна занималась продажей духов через интернет. Родные Татьяны обратились в полицию и в поисковые отряды.
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