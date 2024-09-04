В Челябинске за месяц подорожали квартиры в новостройках

В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года цены на квартиры в новостройках выросли на 2,9% за квадратный метр до 134 тысяч рублей. В целом объекты в новостройках стали стоить 7 млн 140 тысяч рублей, сообщается на портале о недвижимости.
«В Челябинске в августе 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла на 2,9%. Цена квадратного метра на подобную недвижимость увеличилась до 134 тысяч 619 тысяч рублей. Квартиры в среднем продаются по 7 млн 140 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В целом по России в августе 2024 года стоимость квадратного метра выросла на 0,6% до 136 тысяч 744 рублей. Больше всех в августе цены выросли в Чите (+9,5%), Оренбурге (+6,3%), Курске (+6,1%). При этом снизились цены на квартиры в новостройках в Нижнем Тагиле (–9,9%), Махачкале (–9,6%), Череповце (–9,3%).
После двух месяцев без льготной ипотеки стоимость новостроек в Челябинске не рухнула, застройщики сохраняют оптимизм и держат цены. Отчасти их положительная динамика объясняется вымыванием самого дешевого предложения.
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