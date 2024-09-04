Москалькова: омбудсмены России и Украины продолжают работу по военнопленным

04 сентября 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Украинская и российская стороны на взаимной стороне посещают военнопленных, сообщила Татьяна Москалькова Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские и украинские омбудсмены продолжают оказывать помощь военным, посещать военнопленных и решать вопросы по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, находящаяся в Анталье (Турция) в связи с открытием нового здания генконсульства России и встречей с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. «Мы участвуем в оказании помощи и военным, и … посещаем на взаимной основе военнопленных. Украинская сторона — российских, а я и мои сотрудники — украинских военнослужащих», — рассказала Москалькова ТАСС, подчеркнув активное сотрудничество с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Помимо этого, омбудсмены России и Украины активно сотрудничают в гуманитарной сфере, оказывая помощь людям в сложных жизненных обстоятельствах и воссоединяя семьи. Москалькова подчеркнула, что они помогают в восстановлении документов и оформлении пенсии. По ее словам, что многие люди не могут оформить пенсию из-за отсутствия подтверждения работы на территории Украины. Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Видео с пленными он отправил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские и украинские омбудсмены продолжают оказывать помощь военным, посещать военнопленных и решать вопросы по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, находящаяся в Анталье (Турция) в связи с открытием нового здания генконсульства России и встречей с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. «Мы участвуем в оказании помощи и военным, и … посещаем на взаимной основе военнопленных. Украинская сторона — российских, а я и мои сотрудники — украинских военнослужащих», — рассказала Москалькова ТАСС, подчеркнув активное сотрудничество с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Помимо этого, омбудсмены России и Украины активно сотрудничают в гуманитарной сфере, оказывая помощь людям в сложных жизненных обстоятельствах и воссоединяя семьи. Москалькова подчеркнула, что они помогают в восстановлении документов и оформлении пенсии. По ее словам, что многие люди не могут оформить пенсию из-за отсутствия подтверждения работы на территории Украины. Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Видео с пленными он отправил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, пишет RT.