Пьяная пассажирка, отмечавшая день рождения, устроила дебош в аэропорту ХМАО

Полицейские задержали в аэропорту Сургута пьяную пассажирку, которую не пустили на самолет до Сочи. Женщина выпивала утром перед регистрацией на рейс, отмечая день рождения.
«Полицейские выяснили, что накануне нарушительница отмечала день рождения, праздник продолжился и утром — женщина выпивала алкоголь, после чего поехала в аэропорт. При регистрации на рейс состояние пассажирки заметил работник авиакомпании и отказал женщине в перелете», — говорится на сайте УМВД на транспорте по УрФО.
Женщину отвезли в дежурную часть и проверили на алкоголь. Экспертиза показала сильное опьянение. Суд назначил пассажирке штраф.
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