Тюменские проститутки открыли охоту на VIP — гостей энергетического форума TNF

В Тюмени проститутки собирают досье на VIP — гостей энергетического форума TNF

05 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Тюменские жрицы любви хотят поближе познакомиться с VIP — гостями TNF — 2024 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Элитные» проститутки собирают информацию о том, в каких отелях планируют остановиться VIP — гости ежегодного энергетического форума TNF — 2024. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, местные жрицы любви также активно интересуются тем, в каких заведениях випы будут проводить свободное время. «Для Тюмени это, можно сказать, стандартная ситуация. Так называемые, „элитные“ жрицы любви активно интересуются тем, где будут жить и проводить свободное время VIP-гости энергетического форума TNF. Для чего? Ну, задача минимум — личное знакомство. А там уже как пойдет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. За занятие проституцией в Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1 000 до 2 000 рублей. За организацию незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания за совершение преступления может составить до 10 лет лишения свободы. Тюменский энергетический форум пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября. Участники TNF планируют обсудить возможности развития бизнеса и нефтяной отрасли в условиях санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Элитные» проститутки собирают информацию о том, в каких отелях планируют остановиться VIP — гости ежегодного энергетического форума TNF — 2024. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, местные жрицы любви также активно интересуются тем, в каких заведениях випы будут проводить свободное время. «Для Тюмени это, можно сказать, стандартная ситуация. Так называемые, „элитные“ жрицы любви активно интересуются тем, где будут жить и проводить свободное время VIP-гости энергетического форума TNF. Для чего? Ну, задача минимум — личное знакомство. А там уже как пойдет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. За занятие проституцией в Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1 000 до 2 000 рублей. За организацию незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания за совершение преступления может составить до 10 лет лишения свободы. Тюменский энергетический форум пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября. Участники TNF планируют обсудить возможности развития бизнеса и нефтяной отрасли в условиях санкций.