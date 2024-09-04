Названа причина резкого удорожания аренды жилья в Екатеринбурге

УПН: аренда квартир в Екатеринбурге подорожала из-за недостатка жилья

04 сентября 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Арендный фонд в Екатеринбурге остается занятым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высокие цены на аренду жилья в Екатеринбурге обусловлены низким предложением на рынке недвижимости. Об этом URA.RU рассказал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «В условиях ограниченного выбора и небольшого предложения цены растут. Есть также фактор, связанный с повышенным темпом роста цен в предыдущие годы: процесс перераспределения роста цен снизил спрос на аренду в пользу покупки квартир с помощью ипотеки», — пояснил Хорьков. Он добавил, что рост цен сильно ударил по жителям, у которых ограничены накопления, они, возможно, рассчитывали в будущем купить жилье с ипотечной поддержкой, но вынуждены снимать, поэтому арендный фонд остается занятым, а новое предложение не формируется. Эксперт уверен, что рост цен на рынке жилья не мог остаться в стороне от остального рынка в стране. «Кроме этого, молодежь, студенты продолжают активно приезжать в Екатеринбург в период с конца лета по сентябрь, потому повышение цен связано и с сезонным фактором», — подытожил Хорьков. По данным «Циан», с 2022 года аренда «однушек» в Екатеринбурге» подорожала на 66%, а «двушек» — на 64%. В 2022 году снять однокомнатную квартиру можно было за 21,2 тысяч рублей, а в 2024 году — уже за 35,1 тысяч рублей. Аренда двухкомнатных квартир выросла с 28,6 тысяч рублей до 47 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокие цены на аренду жилья в Екатеринбурге обусловлены низким предложением на рынке недвижимости. Об этом URA.RU рассказал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «В условиях ограниченного выбора и небольшого предложения цены растут. Есть также фактор, связанный с повышенным темпом роста цен в предыдущие годы: процесс перераспределения роста цен снизил спрос на аренду в пользу покупки квартир с помощью ипотеки», — пояснил Хорьков. Он добавил, что рост цен сильно ударил по жителям, у которых ограничены накопления, они, возможно, рассчитывали в будущем купить жилье с ипотечной поддержкой, но вынуждены снимать, поэтому арендный фонд остается занятым, а новое предложение не формируется. Эксперт уверен, что рост цен на рынке жилья не мог остаться в стороне от остального рынка в стране. «Кроме этого, молодежь, студенты продолжают активно приезжать в Екатеринбург в период с конца лета по сентябрь, потому повышение цен связано и с сезонным фактором», — подытожил Хорьков. По данным «Циан», с 2022 года аренда «однушек» в Екатеринбурге» подорожала на 66%, а «двушек» — на 64%. В 2022 году снять однокомнатную квартиру можно было за 21,2 тысяч рублей, а в 2024 году — уже за 35,1 тысяч рублей. Аренда двухкомнатных квартир выросла с 28,6 тысяч рублей до 47 тысяч рублей.