В Тюмени подорожали путевки в Египет

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Египет. Пирамиды. Stock
Цены на туры в Египет выросли на 30% Фото:

В Тюмени подорожала стоимость путевок в Египет. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 30%. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.

«В ноябре из Тюмени запустят прямые рейсы в Египет. Горожане уже активно бронируют путевки. По сравнению с прошлым годом цена на отдых там выросла в среднем на 20—30%», — сообщила турагент.

Для сравнения, она добавляет, что в прошлом году тур на одного человека в Египет стоил 86 тысяч рублей, в этом году в этот же отель цена уже составляет 130 тысяч рублей. По славам Светланы Завьяловой, декабрь считается для Египта низким сезоном и есть вероятность, что стоимость путевок будет снижаться.

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В Тюмени подорожала стоимость путевок в Египет. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 30%. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова. «В ноябре из Тюмени запустят прямые рейсы в Египет. Горожане уже активно бронируют путевки. По сравнению с прошлым годом цена на отдых там выросла в среднем на 20—30%», — сообщила турагент. Для сравнения, она добавляет, что в прошлом году тур на одного человека в Египет стоил 86 тысяч рублей, в этом году в этот же отель цена уже составляет 130 тысяч рублей. По славам Светланы Завьяловой, декабрь считается для Египта низким сезоном и есть вероятность, что стоимость путевок будет снижаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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