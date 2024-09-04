В Тюмени подорожали путевки в Египет

Цены на туры в Египет выросли на 30% Фото: CC BY-SA 2.0\Nu? Lucian\Flicker

В Тюмени подорожала стоимость путевок в Египет. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 30%. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.

«В ноябре из Тюмени запустят прямые рейсы в Египет. Горожане уже активно бронируют путевки. По сравнению с прошлым годом цена на отдых там выросла в среднем на 20—30%», — сообщила турагент.

Для сравнения, она добавляет, что в прошлом году тур на одного человека в Египет стоил 86 тысяч рублей, в этом году в этот же отель цена уже составляет 130 тысяч рублей. По славам Светланы Завьяловой, декабрь считается для Египта низким сезоном и есть вероятность, что стоимость путевок будет снижаться.