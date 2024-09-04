Рабочего завалило на главной дорожной стройке Екатеринбурга

Состояние здоровья рабочего неизвестно
В Екатеринбурге 4 сентября рабочего завалило на стройке моста у концерна «Калина». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«На стройке моста по адресу Хрустальная, 31 завалило рабочего», — сказал собеседник. На данный момент состояние пострадавшего неизвестно.
Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в организацию, скорую медпомощь, полицию и СКР. На момент публикации ответ получить не удалось.
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