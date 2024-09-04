Рабочего завалило на главной дорожной стройке Екатеринбурга

В Екатеринбурге рабочего завалило на стройке развязки у «Калины»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка, развязка у калины
Состояние здоровья рабочего неизвестно Фото:

В Екатеринбурге 4 сентября рабочего завалило на стройке моста у концерна «Калина». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«На стройке моста по адресу Хрустальная, 31 завалило рабочего», — сказал собеседник. На данный момент состояние пострадавшего неизвестно.

Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в организацию, скорую медпомощь, полицию и СКР. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге 4 сентября рабочего завалило на стройке моста у концерна «Калина». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «На стройке моста по адресу Хрустальная, 31 завалило рабочего», — сказал собеседник. На данный момент состояние пострадавшего неизвестно. Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в организацию, скорую медпомощь, полицию и СКР. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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