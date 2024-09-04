Владимир Корнев хочет избраться в гордуму Челябинска на новый срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Металлургический районный суд Челябинска 4 сентября решил не лишать статуса зарегистрированного кандидата в гордуму Челябинска по округу № 14 действующего депутата Владимира Корнева. Об этом URA.RU сообщил сам Корнев.

«Суд отказал в иске о моем снятии с выборов. Я остаюсь в гонке», — заявил Корнев.

Корнев является представителем партии «Справедливая Россия». Иск подал кандидат от КПРФ по тому же округу Александр Куликов. Причиной иска послужила бесплатная раздача Корневым избирателям билетов в цирк. Куликов счел это подкупом избирателей.

В ходе заседания Корнев получил замечание судьи за поведение. О причинах, которыми руководствовался суд, будет сказано в мотивировочном решении суда, которое появится позднее.

Помимо снятого Корнева и Куликова, кандидатами по округу являются спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин (ЕР) и представитель ЛДПР Сергей Кутуев.

Выборы в гордуму Челябинска состоятся в ближайшее воскресенье. Помимо выборов депутатов гордумы жители Челябинска, а также всего региона, будут голосовать на выборах губернатора.

Депутат Владимир Корнев фиксирует происходящее в суде на телефон Фото: Владимир Корнев © URA.RU