Металлургический районный суд Челябинска 4 сентября решил не лишать статуса зарегистрированного кандидата в гордуму Челябинска по округу № 14 действующего депутата Владимира Корнева. Об этом URA.RU сообщил сам Корнев.
«Суд отказал в иске о моем снятии с выборов. Я остаюсь в гонке», — заявил Корнев.
Корнев является представителем партии «Справедливая Россия». Иск подал кандидат от КПРФ по тому же округу Александр Куликов. Причиной иска послужила бесплатная раздача Корневым избирателям билетов в цирк. Куликов счел это подкупом избирателей.
В ходе заседания Корнев получил замечание судьи за поведение. О причинах, которыми руководствовался суд, будет сказано в мотивировочном решении суда, которое появится позднее.
Помимо снятого Корнева и Куликова, кандидатами по округу являются спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин (ЕР) и представитель ЛДПР Сергей Кутуев.
Выборы в гордуму Челябинска состоятся в ближайшее воскресенье. Помимо выборов депутатов гордумы жители Челябинска, а также всего региона, будут голосовать на выборах губернатора.
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