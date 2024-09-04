Как Челябинск будет праздновать День города: о главных мероприятиях и перекрытиях дорог

Для челябинцев на День города выступит Дима Билан и проведут фестивали

05 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Мероприятия, посвященные Дню города, продлятся до 14 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Официальной датой празднования Дня города в Челябинске назначено 7 сентября. В этот день запланированы перекрытия дорог в центре города, а также выступления артистов Димы Билана, дуэта HammAli & Navai и Олега Майами. Для челябинцев проведут фестивали, мастер-классы, шоу и вечеринку с диджей-сетами. О том, на каких улицах движение будет закрыто и том, где выступят звезды российской эстрады, накормят блюдами Уральской кухни и устроят огненное шоу — в материале URA.RU. Основные мероприятия на День города «Кубок RCC Extreme» по велоспорту и Первенство РФ по велоспорту в дисциплине ВМХ будет проходить с 5 по 7 сентября. После завершения соревнований и награждения 7 сентября в 19:00 на сцену у ледовой арены «Трактор» с праздничным концертом выйдет дуэт HammAli & Navai. Перед концертом Билана на сцене будут выступать творческие коллективы Фото: Антон_Белицкий © URA.RU Обещанный звездный гость Дня рождения города — певец Дима Билан выступит 7 сентября на сцене у челябинского Торгового центра. В центре внимания также окажутся воспитанники детских школ искусств, военный оркестра гвардии РФ и Государственный симфонический оркестр Челябинской области. Мероприятие начнется в 17:00. Опробовать блюда Уральской кухни предлагают с 7 по 8 сентября в парке имени Гагарина на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда». На сцене будут выступать музыкальные группы и пройдут мастер-классы от ведущих челябинских поваров, где научат готовить пиццу с грушей, ребра, скоблянку с мясом и многое другое. Вечер первого дня завершится концертом певца Олега Майами. На протяжении двух дней будет доступна площадка с фудкортом «РестоКараван» с выбором блюд из более чем из 30 ресторанов. Еще одним из приглашенных гостей стал шеф-повар Василий Емельяненко. Начало в 12:00. Делать керамические изделия научат на фестивале керамики «Рукотворное тепло», который состоится 7 сентября в 10:00 в парке «Сад Победы». В рамках феста пройдет открытый конкурс работ, пройдут ярмарка, огненное шоу и организуют мастер-классы и фотозоны. Профессионалы в гончарной сфере устроят шоу «Битва гончаров», где будут соревноваться в мастерстве. Троллейбусы и автобусы двух эпох представят челябинцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фестиваль общественного транспорта 7 сентября на Театральной площади обещает показать челябинцам модернизацию повседневного транспорта на примере двух эпох. В рамках мероприятия также выступит творческие коллективы. Откроется выставка в 11:00. Фестиваль «Росгвардия. Музыка. Челябинск» заиграет 7 сентября в 12:30 сразу на трех площадках — в парке «Металлург», горсаду имени Пушкина и «Саду Победы». Военные коллективы из ближних городов в составе одного оркестра с программами плац-концертов исполнят различные композиции. «Кубок Челябинска» КВН пройдет 7 сентября в рамках 288-летия города. На Кировке встретятся участники премьер-лиги — команды «Олег», «Родня» и «Евразия» из Высшей лиги. Они выступят на одной сцене вместе с студенческими коллективами. Начало — в 16:00. Двумя часами позже на пешеходной улице Кирова начнется караоке-фест «Челябинск, пой!», в программе которого завалено выступление ВИА «Ариэль». Чуть дальше в Арт сквере в 17:00 состоится музыкальный фестиваль совместно с радио «Континенталь», где выступят диджеи Mitchel и Ханза — Igor Dudenko и дуэт Swanky Tunes. Перекрытия дорог 7 сентября В связи с торжествами по случаю Дня города 7 сентября, будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Автомобилистам следует принять во внимание данные изменения и заранее спланировать свои маршруты. С 10:00 до 23:00 проезд будет закрыт на участке улицы Красной от улицы Труда до улицы Братьев Кашириных;

С 14:00 до 23:00 доступ к улице Каслинская будет перекрыт от улицы Братьев Кашириных до проспекта Победы, а также на улице Братьев Кашириных, протяженностью от улицы Кирова до улицы Краснознаменной;

С 17:00 до 23:00 ограничения затронут улицу 250-летия Челябинска на отрезке от улицы Салавата Юлаева до улицы Академика Макеева и улицу Татищева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Несколько звезд российской эстрады поздравят Челябинск URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальной датой празднования Дня города в Челябинске назначено 7 сентября. В этот день запланированы перекрытия дорог в центре города, а также выступления артистов Димы Билана, дуэта HammAli & Navai и Олега Майами. Для челябинцев проведут фестивали, мастер-классы, шоу и вечеринку с диджей-сетами. О том, на каких улицах движение будет закрыто и том, где выступят звезды российской эстрады, накормят блюдами Уральской кухни и устроят огненное шоу — в материале URA.RU. «Кубок RCC Extreme» по велоспорту и Первенство РФ по велоспорту в дисциплине ВМХ будет проходить с 5 по 7 сентября. После завершения соревнований и награждения 7 сентября в 19:00 на сцену у ледовой арены «Трактор» с праздничным концертом выйдет дуэт HammAli & Navai. Обещанный звездный гость Дня рождения города — певец Дима Билан выступит 7 сентября на сцене у челябинского Торгового центра. В центре внимания также окажутся воспитанники детских школ искусств, военный оркестра гвардии РФ и Государственный симфонический оркестр Челябинской области. Мероприятие начнется в 17:00. Опробовать блюда Уральской кухни предлагают с 7 по 8 сентября в парке имени Гагарина на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда». На сцене будут выступать музыкальные группы и пройдут мастер-классы от ведущих челябинских поваров, где научат готовить пиццу с грушей, ребра, скоблянку с мясом и многое другое. Вечер первого дня завершится концертом певца Олега Майами. На протяжении двух дней будет доступна площадка с фудкортом «РестоКараван» с выбором блюд из более чем из 30 ресторанов. Еще одним из приглашенных гостей стал шеф-повар Василий Емельяненко. Начало в 12:00. Делать керамические изделия научат на фестивале керамики «Рукотворное тепло», который состоится 7 сентября в 10:00 в парке «Сад Победы». В рамках феста пройдет открытый конкурс работ, пройдут ярмарка, огненное шоу и организуют мастер-классы и фотозоны. Профессионалы в гончарной сфере устроят шоу «Битва гончаров», где будут соревноваться в мастерстве. Фестиваль общественного транспорта 7 сентября на Театральной площади обещает показать челябинцам модернизацию повседневного транспорта на примере двух эпох. В рамках мероприятия также выступит творческие коллективы. Откроется выставка в 11:00. Фестиваль «Росгвардия. Музыка. Челябинск» заиграет 7 сентября в 12:30 сразу на трех площадках — в парке «Металлург», горсаду имени Пушкина и «Саду Победы». Военные коллективы из ближних городов в составе одного оркестра с программами плац-концертов исполнят различные композиции. «Кубок Челябинска» КВН пройдет 7 сентября в рамках 288-летия города. На Кировке встретятся участники премьер-лиги — команды «Олег», «Родня» и «Евразия» из Высшей лиги. Они выступят на одной сцене вместе с студенческими коллективами. Начало — в 16:00. Двумя часами позже на пешеходной улице Кирова начнется караоке-фест «Челябинск, пой!», в программе которого завалено выступление ВИА «Ариэль». Чуть дальше в Арт сквере в 17:00 состоится музыкальный фестиваль совместно с радио «Континенталь», где выступят диджеи Mitchel и Ханза — Igor Dudenko и дуэт Swanky Tunes. В связи с торжествами по случаю Дня города 7 сентября, будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Автомобилистам следует принять во внимание данные изменения и заранее спланировать свои маршруты.