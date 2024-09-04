«Лада» стала самым популярным автомобилем в Челябинской области

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ВАЗ Челябинск, лада калина
Российский автопром выиграл конкуренцию у заграничных моделей Фото:

В Челябинской области в августе самым популярным автомобилем стал модельный ряд «Лада». Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Авто», спрос на российский автопром превысил 31%.

«Наиболее популярными марками в августе 2024 года в Челябинской области оказались ВАЗ (LADA) с долей спроса 31,7%, Toyota с 6,7% и Kia с 5,7%. Кроме того, в топ-5 входят Hyundai и Volkswagen», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто».

По предложению «Лада» также выиграла конкуренцию на рынке у заграничных моделей. Доля продаж составила 3,4%.

«В России автомобили ВАЗ прочно удерживают первые позиции среди новых машин и автомобилей с пробегом. Ни сравнительно доступные, ни высокотехнологичные иностранные модели пока не могут составить конкуренцию практичным и бюджетным автомобилями этой марки», — приводит слова директора направления «Автомобили» в Авито Вадима Иванова пресс-служба сервиса.

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В Челябинской области в августе самым популярным автомобилем стал модельный ряд «Лада». Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Авто», спрос на российский автопром превысил 31%. «Наиболее популярными марками в августе 2024 года в Челябинской области оказались ВАЗ (LADA) с долей спроса 31,7%, Toyota с 6,7% и Kia с 5,7%. Кроме того, в топ-5 входят Hyundai и Volkswagen», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто». По предложению «Лада» также выиграла конкуренцию на рынке у заграничных моделей. Доля продаж составила 3,4%. «В России автомобили ВАЗ прочно удерживают первые позиции среди новых машин и автомобилей с пробегом. Ни сравнительно доступные, ни высокотехнологичные иностранные модели пока не могут составить конкуренцию практичным и бюджетным автомобилями этой марки», — приводит слова директора направления «Автомобили» в Авито Вадима Иванова пресс-служба сервиса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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