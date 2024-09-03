«Югра-Экология» в суде добивается пересмотра тарифов на вывоз мусора

Региональный оператор «Югра-Экология» оспаривает в суде тарифы на вывоз мусора, которые установлены РСТ ХМАО для северной зоны округа. К ней относится половина Югры — от Сургута и Нижневартовска и до арктических территорий Березовского и Белоярского района. Региональный оператор с цифрами в руках доказывает, что в нынешнем виде стоимость вывоза и утилизации коммунальных отходов не в полной мере компенсирует все расходы, которые несет «Югра-Экология» и может приводить к сбоям в работе, передает корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний.
За последние пять лет в северной зоне ХМАО кратно выросло как количество источников образования мусора, так и мест его складирования. При этом реальные расходы регоператора в ежегодной индексации тарифов не учитываются.
«Пять лет назад нам был установлен плановый тариф, и ФАС посчитал, что именно его и нужно индексировать. А то, что у нас за эти годы фактически изменились условия хозяйствования, территориальная схема, увеличилось количество потребителей и точек сбора ТКО — эти вещи регулятором не учитываются», — рассказал представитель регоператора Александр Машенцев.
При этом Югра крайне специфичный регион в силу своих климатических и географических особенностей. В ХМАО значительные расстояния между населенными пунктами, что увеличивает транспортное плечо для регионального оператора. Тем не менее, региональный оператор с начала реализации мусорной реформы исполняет свои обязательства во всех муниципалитетах Югры, не допуская приостановки работы ни на один день. Закупается новая техника, обновляется оборудование, вводится система раздельного сбора мусора в рамках пилотных проектов.
Но несбалансированность тарифа на вывоз мусора может приводить к локальным проблемам. Сбой в работе спецтехнике одного из перевозчиков, выбранного на конкурсной основе, вызвал сбой в работе по утилизации ТКО в Сургуте. Но ситуацию удалось нормализовать после вмешательства регоператора.
«С учетом актуальных тарифов, вывоз ТКО становится нерентабельным для бизнеса, а уровень заработных плат сотрудников — непривлекательным для найма и удержания персонала. Примером такой несбалансированной политики стало возникновение внештатной ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов в Сургуте. На данный момент ситуация решена, но проблема, провоцируемая тарифным регулированием, сохраняется. Тарифная система должна учитывать интересы всех сторон, ответственных за бесперебойную деятельность по обращению с ТКО. Ее корректировка — тот необходимый шаг, который позволит исключить возможность повторения сбоев в работе региональных операторов по обращению с отходами», — комментирует исполнительный директор «Югры-Экологии» Виталий Якимчик.
По подсчетам регоператора, югорская РСТ применила для северной зоны ХМАО заниженные тарифы, которые с декабря 2022 по конец 2023 года привели к существенному недофинансированию деятельности компании. Судебные разбирательства продолжаются Следующее заседание назначено на 30 сентября.
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