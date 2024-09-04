04 сентября 2024

Власти объединят регионы, чтобы привлечь деньги

Туристические возможности регионов объединят для роста экономики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чтобы успешнее привлекать туристов, регионам нужно объединить усилия
Чтобы успешнее привлекать туристов, регионам нужно объединить усилия Фото:

Единые туры по нескольким регионам России помогут привлечь деньги во все отрасли экономики. В июле гостиницы и санатории страны приняли рекордные 10 млн гостей, задача правительства — к 2030 году увеличить число путешествий по России до 140 млн в год. Эксперты URA.RU отмечают, что привлекать гостей нужно совместно, чтобы поездки получались более продолжительными и интересными.

С начала года отели и санатории страны приняли свыше 48 млн человек
С начала года отели и санатории страны приняли свыше 48 млн человек
Фото:

О рекордном числе гостей российских гостиниц в июле сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные Росстата. Всего за семь месяцев количество туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 млн — на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа иностранных туристов составил 45,5%, до 2,3 млн человек.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить количество ежегодных путешествий по стране почти в два раза — до 140 млн. Рост количества поездок в регионы показывает, что отрасль движется к этой цели.

«Сегодня сделать субъекты более привлекательными для поездок помогают в том числе инструменты нацпроекта „Туризм и гостеприимство“. Уверен, в дальнейшем популярность таких путешествий будет только расти», — сказал заместитель председателя правительства.

Пятерка лидеров туристического рынка в абсолютных цифрах остается прежней — это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. По темпам прироста по итогам семи месяцев лидируют Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чеченская Республика и Дагестан.

Регионы Кавказа лидируют по темпам прироста турпотока
Регионы Кавказа лидируют по темпам прироста турпотока
Фото:

Развитие туристической отрасли дает стимул развитию десятков отраслей экономики, делает регион богаче, а качество жизни в нем — выше, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Когда в регион едут туристы, и вкладываются деньги в эту отрасль, развиваются сфера развлечений, общественное питание, транспорт, строительство и другие смежные сферы. Это дает возможность работать и зарабатывать местному населению, открывать малый бизнес, устраиваться на работу. 20% молодежи во всем мире начинает свою деятельность с туризма», — отмечает эксперт.

Однако, чтобы ускорить рост отрасли, регионам сегодня нужно объединять туристические потенциалы. Так они создадут возможности для гостей совершать более длительные и интересные поездки, комментирует Юрий Барзыкин.

В программу нужно включать несколько направлений туризма, в том числе гастрономический
В программу нужно включать несколько направлений туризма, в том числе гастрономический
Фото:

«Туристу нужна насыщенная программа, ему нужно предложить поездку в два-три региона, чтобы поездка включала сразу несколько видов — гастрономический, экологический, рекреационный туризм. Тогда люди будут охотнее приезжать и проводить в путешествиях больше времени. Нет неинтересных регионов, каждый имеет свои возможности, важно сформировать общий туристический продукт и предложить людям», — говорит собеседник URA.RU.

Раньше во многих регионах придерживались позиции, что у них невысокий туристический потенциал, и не занимались серьезно отраслью, предпочитая делать ставку на традиционные для них сферы. В последние годы ситуация изменилась. Стало понятно, что возможности есть у всех, отмечает доцент департамента туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве Анна Кошелева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единые туры по нескольким регионам России помогут привлечь деньги во все отрасли экономики. В июле гостиницы и санатории страны приняли рекордные 10 млн гостей, задача правительства — к 2030 году увеличить число путешествий по России до 140 млн в год. Эксперты URA.RU отмечают, что привлекать гостей нужно совместно, чтобы поездки получались более продолжительными и интересными. О рекордном числе гостей российских гостиниц в июле сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные Росстата. Всего за семь месяцев количество туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 млн — на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа иностранных туристов составил 45,5%, до 2,3 млн человек. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить количество ежегодных путешествий по стране почти в два раза — до 140 млн. Рост количества поездок в регионы показывает, что отрасль движется к этой цели. Пятерка лидеров туристического рынка в абсолютных цифрах остается прежней — это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. По темпам прироста по итогам семи месяцев лидируют Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чеченская Республика и Дагестан. Развитие туристической отрасли дает стимул развитию десятков отраслей экономики, делает регион богаче, а качество жизни в нем — выше, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Когда в регион едут туристы, и вкладываются деньги в эту отрасль, развиваются сфера развлечений, общественное питание, транспорт, строительство и другие смежные сферы. Это дает возможность работать и зарабатывать местному населению, открывать малый бизнес, устраиваться на работу. 20% молодежи во всем мире начинает свою деятельность с туризма», — отмечает эксперт. Однако, чтобы ускорить рост отрасли, регионам сегодня нужно объединять туристические потенциалы. Так они создадут возможности для гостей совершать более длительные и интересные поездки, комментирует Юрий Барзыкин. «Туристу нужна насыщенная программа, ему нужно предложить поездку в два-три региона, чтобы поездка включала сразу несколько видов — гастрономический, экологический, рекреационный туризм. Тогда люди будут охотнее приезжать и проводить в путешествиях больше времени. Нет неинтересных регионов, каждый имеет свои возможности, важно сформировать общий туристический продукт и предложить людям», — говорит собеседник URA.RU. Раньше во многих регионах придерживались позиции, что у них невысокий туристический потенциал, и не занимались серьезно отраслью, предпочитая делать ставку на традиционные для них сферы. В последние годы ситуация изменилась. Стало понятно, что возможности есть у всех, отмечает доцент департамента туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве Анна Кошелева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...