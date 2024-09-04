Власти объединят регионы, чтобы привлечь деньги

Единые туры по нескольким регионам России помогут привлечь деньги во все отрасли экономики. В июле гостиницы и санатории страны приняли рекордные 10 млн гостей, задача правительства — к 2030 году увеличить число путешествий по России до 140 млн в год. Эксперты URA.RU отмечают, что привлекать гостей нужно совместно, чтобы поездки получались более продолжительными и интересными.
О рекордном числе гостей российских гостиниц в июле сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные Росстата. Всего за семь месяцев количество туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 млн — на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа иностранных туристов составил 45,5%, до 2,3 млн человек.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить количество ежегодных путешествий по стране почти в два раза — до 140 млн. Рост количества поездок в регионы показывает, что отрасль движется к этой цели.
«Сегодня сделать субъекты более привлекательными для поездок помогают в том числе инструменты нацпроекта „Туризм и гостеприимство“. Уверен, в дальнейшем популярность таких путешествий будет только расти», — сказал заместитель председателя правительства.
Пятерка лидеров туристического рынка в абсолютных цифрах остается прежней — это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. По темпам прироста по итогам семи месяцев лидируют Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чеченская Республика и Дагестан.
Развитие туристической отрасли дает стимул развитию десятков отраслей экономики, делает регион богаче, а качество жизни в нем — выше, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Когда в регион едут туристы, и вкладываются деньги в эту отрасль, развиваются сфера развлечений, общественное питание, транспорт, строительство и другие смежные сферы. Это дает возможность работать и зарабатывать местному населению, открывать малый бизнес, устраиваться на работу. 20% молодежи во всем мире начинает свою деятельность с туризма», — отмечает эксперт.
Однако, чтобы ускорить рост отрасли, регионам сегодня нужно объединять туристические потенциалы. Так они создадут возможности для гостей совершать более длительные и интересные поездки, комментирует Юрий Барзыкин.
«Туристу нужна насыщенная программа, ему нужно предложить поездку в два-три региона, чтобы поездка включала сразу несколько видов — гастрономический, экологический, рекреационный туризм. Тогда люди будут охотнее приезжать и проводить в путешествиях больше времени. Нет неинтересных регионов, каждый имеет свои возможности, важно сформировать общий туристический продукт и предложить людям», — говорит собеседник URA.RU.
Раньше во многих регионах придерживались позиции, что у них невысокий туристический потенциал, и не занимались серьезно отраслью, предпочитая делать ставку на традиционные для них сферы. В последние годы ситуация изменилась. Стало понятно, что возможности есть у всех, отмечает доцент департамента туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве Анна Кошелева.
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