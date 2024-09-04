«Непрекращающийся ужас»: Симоньян рассказала о трагедии в Беслане в новом фильме

Симоньян выпустила фильм к 20-летию трагедии в Беслане

04 сентября 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Фильм «Беслан 2004/2024» можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» и на RUTUBE Фото: Роман Наумов © URA.RU Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выпустила фильм «Беслан 2004/2024» к 20-летию трагедии. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. В своем письме к выходу фильма она отметила, что, несмотря на весь ужас, который видит любой журналист, трагедия в Беслане остается не сравнимым ни с чем кошмаром. «Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Симоньян хотела снять фильм про события того страшного дня, а также про то, что происходит в Беслане спустя 20 лет после трагедии, передает RT. Фильм «Беслан 2004/2024» можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» и на видеосервисе RUTUBE. Ранее в Москве и Беслане прошли акции в честь памяти о жертвах захвата школы №1 в Беслане, в результате которого погибло 334 человека. В траурных мероприятиях приняли участие многие известные деятели, среди них был российский телеведущий Леонид Якубович. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выпустила фильм «Беслан 2004/2024» к 20-летию трагедии. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. В своем письме к выходу фильма она отметила, что, несмотря на весь ужас, который видит любой журналист, трагедия в Беслане остается не сравнимым ни с чем кошмаром. «Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Симоньян хотела снять фильм про события того страшного дня, а также про то, что происходит в Беслане спустя 20 лет после трагедии, передает RT. Фильм «Беслан 2004/2024» можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» и на видеосервисе RUTUBE. Ранее в Москве и Беслане прошли акции в честь памяти о жертвах захвата школы №1 в Беслане, в результате которого погибло 334 человека. В траурных мероприятиях приняли участие многие известные деятели, среди них был российский телеведущий Леонид Якубович.