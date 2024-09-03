«Большего горя нет»: в Москве и Беслане прошли акции памяти о жертвах захвата школы. Фоторепортаж

Якубович: трагические события в Беслане являются большим горем для всех
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники траурных мероприятий запускают белые шары, символизирующие души погибших 20 лет назад в Беслане Фото:

Ровно 20 лет прошло с момента террористического захвата школы №1 в Беслане, в результате которого погибло 334 человека. В честь памяти о жертвах теракта в Москве и Беслане были проведены траурные мероприятия, в которых приняли участие многие известные деятели. Среди них российский телеведущий Леонид Якубовичич. По его словам, нет горя больше, чем трагедия, случившаяся в Беслане.

«Я человек. Как и для всех — большего горя нет. Я даже и не знаю, что больше объединяет людей, радость или горе», — отметил он, его слова передает Life.ru. В память жертв была объявлена минута молчания в двух городах, после которой участники акции запустили в небо 334 белых воздушных шара. URA.RU публикует кадры с места событий.

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Ровно 20 лет прошло с момента террористического захвата школы №1 в Беслане, в результате которого погибло 334 человека. В честь памяти о жертвах теракта в Москве и Беслане были проведены траурные мероприятия, в которых приняли участие многие известные деятели. Среди них российский телеведущий Леонид Якубовичич. По его словам, нет горя больше, чем трагедия, случившаяся в Беслане. «Я человек. Как и для всех — большего горя нет. Я даже и не знаю, что больше объединяет людей, радость или горе», — отметил он, его слова передает Life.ru. В память жертв была объявлена минута молчания в двух городах, после которой участники акции запустили в небо 334 белых воздушных шара. URA.RU публикует кадры с места событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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