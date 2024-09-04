Следователи раскрыли, как было совершено убийство 11-летней школьницы из Нижнего Тагила

СК: обвиняемый в убийстве 11-летней тагильчанки изнасиловал ее и убил в подвале
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Мужчина убил девочку в ночь на 31 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Владимир Александров, которого обвиняют в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, изнасиловал жертву, а расправился с ней в подвале общежития. Он попытался скрыть следы преступление и сбежать, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2024 года в комнате дома по улице Юности в городе Нижнем Тагиле обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, совершил ее убийство. Сокрыв следы преступления, через некоторое время он покинул город», — следует из сообщения.

Школьница пропала 31 августа. Ее тело нашли 3 сентября в подвале общежития в Нижнем Тагиле. Она была убита, предположительно, на ее тело были следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Александров. Его поймали в московском аэропорту, а позже он признался в содеянном. Подробности о деле — в материале URA.RU.

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Владимир Александров, которого обвиняют в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, изнасиловал жертву, а расправился с ней в подвале общежития. Он попытался скрыть следы преступление и сбежать, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2024 года в комнате дома по улице Юности в городе Нижнем Тагиле обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, совершил ее убийство. Сокрыв следы преступления, через некоторое время он покинул город», — следует из сообщения. Школьница пропала 31 августа. Ее тело нашли 3 сентября в подвале общежития в Нижнем Тагиле. Она была убита, предположительно, на ее тело были следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Александров. Его поймали в московском аэропорту, а позже он признался в содеянном. Подробности о деле — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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