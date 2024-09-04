Опубликовано видео с раскаянием обвиняемого в убийстве 11-летней тагильчанки

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Александров признался в убийстве девочки
Александров признался в убийстве девочки Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Появились кадры с раскаянием Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней школьницы из Нижнего Тагила. Мужчина признался в преступлении. Видео публикует пресс-служба регионального СУ СКР.

«С задержанием я согласен. В содеянном полностью раскаиваюсь», — сказал Александров.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве 11-летней девочки, тело которой нашли в подвале общежития спустя несколько дней после пропажи. Предположительно, на ее теле были следы удушья. Александрова поймали в московском аэропорту, а позже он признался в содеянном. Подробности о деле — в материале URA.RU.

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Появились кадры с раскаянием Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней школьницы из Нижнего Тагила. Мужчина признался в преступлении. Видео публикует пресс-служба регионального СУ СКР. «С задержанием я согласен. В содеянном полностью раскаиваюсь», — сказал Александров. Мужчину задержали по подозрению в убийстве 11-летней девочки, тело которой нашли в подвале общежития спустя несколько дней после пропажи. Предположительно, на ее теле были следы удушья. Александрова поймали в московском аэропорту, а позже он признался в содеянном. Подробности о деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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