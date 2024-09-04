Опубликовано видео с раскаянием обвиняемого в убийстве 11-летней тагильчанки

Появились кадры с раскаянием Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней школьницы из Нижнего Тагила. Мужчина признался в преступлении. Видео публикует пресс-служба регионального СУ СКР.
«С задержанием я согласен. В содеянном полностью раскаиваюсь», — сказал Александров.
Мужчину задержали по подозрению в убийстве 11-летней девочки, тело которой нашли в подвале общежития спустя несколько дней после пропажи. Предположительно, на ее теле были следы удушья. Александрова поймали в московском аэропорту, а позже он признался в содеянном. Подробности о деле — в материале URA.RU.
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