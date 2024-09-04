СК предъявил обвинения вероятному убийце 11-летней школьницы из Нижнего Тагила

Владимиру Александрову, которого задержали по подозрению в убийстве 11-летней пятиклассницы из Нижнего Тагила, предъявили обвинения в изнасиловании и убийстве ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области предъявлено обвинение жителю города Нижнего Тагила в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней)», — следует из сообщения. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Александрова задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова. Подробности о деле — в материале URA.RU.
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