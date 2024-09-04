«Скуф», «альтушка» и «иноагент» претендуют на победу в конкурсе «Слово года»

04 сентября 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Выбор «скуфа» в качестве кандидата объяснили тем, что слово «просто льется со всех сторон» Фото: Илья Московец © URA.RU Слова «скуф», «альтушка» и «иноагент» попали в список претендентов на победу в конкурсе «Слово года». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ», которое стало одним из инициаторов проекта. Топ-5 возглавило слово «альтушка», также в него вошли «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер». Новость по теме Кто такие скуфы, и как в них не превратиться: молодежный сленг «Задача организаторов инициативы <…> выявить слово, которое отражает настроения нашего общества и тенденции культурной и социальной жизни текущего года. Критерии отбора: актуальность, популярность и влияние на общество <…>. Чаще других слов эксперты называли: „выборы“, „семья“ и „скуф“ — каждое из них упоминается членами Рабочей группы по 4 раза», — сообщает пресс-служба «Эксмо-АСТ» в своем telegram-канале. В состав рабочей группы проекта вошли эксперты в области филологии и гуманитарных наук, а также представители медиа. Они предложили в качестве претендентов на «Слово года» от одного до четырех вариантов. Помимо слов «скуф» и «альтушка» в топ-50 также вошли «выборы», «душный», «беспилотники», «замедление», «инфобизнес», «семья», «Пушкин» и «тапать». Рейтинг формировался в алфавитном порядке. Выбор «скуфа» в качестве кандидата эксперты объяснили, в частности, большим количеством мемов, а также тем, что это слово «просто льется со всех сторон». В 2023 году Институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал словом года «нейросеть». Портал русского языка «Грамота.ру» также включил в список «джипити» или GPN, «базу», «возвращенцев», «промт» и «имба». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слова «скуф», «альтушка» и «иноагент» попали в список претендентов на победу в конкурсе «Слово года». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ», которое стало одним из инициаторов проекта. Топ-5 возглавило слово «альтушка», также в него вошли «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер». «Задача организаторов инициативы <…> выявить слово, которое отражает настроения нашего общества и тенденции культурной и социальной жизни текущего года. Критерии отбора: актуальность, популярность и влияние на общество <…>. Чаще других слов эксперты называли: „выборы“, „семья“ и „скуф“ — каждое из них упоминается членами Рабочей группы по 4 раза», — сообщает пресс-служба «Эксмо-АСТ» в своем telegram-канале. В состав рабочей группы проекта вошли эксперты в области филологии и гуманитарных наук, а также представители медиа. Они предложили в качестве претендентов на «Слово года» от одного до четырех вариантов. Помимо слов «скуф» и «альтушка» в топ-50 также вошли «выборы», «душный», «беспилотники», «замедление», «инфобизнес», «семья», «Пушкин» и «тапать». Рейтинг формировался в алфавитном порядке. Выбор «скуфа» в качестве кандидата эксперты объяснили, в частности, большим количеством мемов, а также тем, что это слово «просто льется со всех сторон». В 2023 году Институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал словом года «нейросеть». Портал русского языка «Грамота.ру» также включил в список «джипити» или GPN, «базу», «возвращенцев», «промт» и «имба».