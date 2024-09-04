«Скуф», «альтушка» и «иноагент» претендуют на победу в конкурсе «Слово года»

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Выбор «скуфа» в качестве кандидата объяснили тем, что слово «просто льется со всех сторон» Фото:

Слова «скуф», «альтушка» и «иноагент» попали в список претендентов на победу в конкурсе «Слово года». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ», которое стало одним из инициаторов проекта. Топ-5 возглавило слово «альтушка», также в него вошли «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер».

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«Задача организаторов инициативы <…> выявить слово, которое отражает настроения нашего общества и тенденции культурной и социальной жизни текущего года. Критерии отбора: актуальность, популярность и влияние на общество <…>. Чаще других слов эксперты называли: „выборы“, „семья“ и „скуф“ — каждое из них упоминается членами Рабочей группы по 4 раза», — сообщает пресс-служба «Эксмо-АСТ» в своем telegram-канале.

В состав рабочей группы проекта вошли эксперты в области филологии и гуманитарных наук, а также представители медиа. Они предложили в качестве претендентов на «Слово года» от одного до четырех вариантов.

Помимо слов «скуф» и «альтушка» в топ-50 также вошли «выборы», «душный», «беспилотники», «замедление», «инфобизнес», «семья», «Пушкин» и «тапать». Рейтинг формировался в алфавитном порядке. Выбор «скуфа» в качестве кандидата эксперты объяснили, в частности, большим количеством мемов, а также тем, что это слово «просто льется со всех сторон».

В 2023 году Институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал словом года «нейросеть». Портал русского языка «Грамота.ру» также включил в список «джипити» или GPN, «базу», «возвращенцев», «промт» и «имба».

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Слова «скуф», «альтушка» и «иноагент» попали в список претендентов на победу в конкурсе «Слово года». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ», которое стало одним из инициаторов проекта. Топ-5 возглавило слово «альтушка», также в него вошли «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер». «Задача организаторов инициативы <…> выявить слово, которое отражает настроения нашего общества и тенденции культурной и социальной жизни текущего года. Критерии отбора: актуальность, популярность и влияние на общество <…>. Чаще других слов эксперты называли: „выборы“, „семья“ и „скуф“ — каждое из них упоминается членами Рабочей группы по 4 раза», — сообщает пресс-служба «Эксмо-АСТ» в своем telegram-канале. В состав рабочей группы проекта вошли эксперты в области филологии и гуманитарных наук, а также представители медиа. Они предложили в качестве претендентов на «Слово года» от одного до четырех вариантов. Помимо слов «скуф» и «альтушка» в топ-50 также вошли «выборы», «душный», «беспилотники», «замедление», «инфобизнес», «семья», «Пушкин» и «тапать». Рейтинг формировался в алфавитном порядке. Выбор «скуфа» в качестве кандидата эксперты объяснили, в частности, большим количеством мемов, а также тем, что это слово «просто льется со всех сторон». В 2023 году Институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал словом года «нейросеть». Портал русского языка «Грамота.ру» также включил в список «джипити» или GPN, «базу», «возвращенцев», «промт» и «имба».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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