В Челябинской области погиб водитель «Лады Гранта», не уступив дорогу Scania. Фото

04 сентября 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

В смертельной аварии погибло два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в Верхнеуральском районе погиб водитель «Лады Гранта», не уступив дорогу грузовику Scania. В салоне легкового автомобиля находился пассажир, который от полученных травм также скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Верхнеуральском районе 4 сентября около 21:30 на 104-м километре автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“, водитель „Лада Гранта“, 1963 года рождения, при выезде на главную дорогу не уступил и совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте аварии», — сообщает telegram-канал ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Устанавливается личность погибшего пассажира. Водитель и пассажир «Лады» получили смертельные травмы telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Фото: От столкновения с «Ладой» перевернулся грузовик telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в Верхнеуральском районе погиб водитель «Лады Гранта», не уступив дорогу грузовику Scania. В салоне легкового автомобиля находился пассажир, который от полученных травм также скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Верхнеуральском районе 4 сентября около 21:30 на 104-м километре автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“, водитель „Лада Гранта“, 1963 года рождения, при выезде на главную дорогу не уступил и совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте аварии», — сообщает telegram-канал ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Устанавливается личность погибшего пассажира.