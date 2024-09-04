В Челябинской области в Верхнеуральском районе погиб водитель «Лады Гранта», не уступив дорогу грузовику Scania. В салоне легкового автомобиля находился пассажир, который от полученных травм также скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В Верхнеуральском районе 4 сентября около 21:30 на 104-м километре автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“, водитель „Лада Гранта“, 1963 года рождения, при выезде на главную дорогу не уступил и совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте аварии», — сообщает telegram-канал ведомства.
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Устанавливается личность погибшего пассажира.
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