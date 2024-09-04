В Челябинской области погиб водитель «Лады Гранта», не уступив дорогу Scania. Фото

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В смертельной аварии погибло два человека Фото:

В Челябинской области в Верхнеуральском районе погиб водитель «Лады Гранта», не уступив дорогу грузовику Scania. В салоне легкового автомобиля находился пассажир, который от полученных травм также скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В Верхнеуральском районе 4 сентября около 21:30 на 104-м километре автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“, водитель „Лада Гранта“, 1963 года рождения, при выезде на главную дорогу не уступил и совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте аварии», — сообщает telegram-канал ведомства.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Устанавливается личность погибшего пассажира.

Водитель и пассажир «Лады» получили смертельные травмы
Водитель и пассажир «Лады» получили смертельные травмы
Фото:
От столкновения с «Ладой» перевернулся грузовик
От столкновения с «Ладой» перевернулся грузовик
Фото:

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В Челябинской области в Верхнеуральском районе погиб водитель «Лады Гранта», не уступив дорогу грузовику Scania. В салоне легкового автомобиля находился пассажир, который от полученных травм также скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Верхнеуральском районе 4 сентября около 21:30 на 104-м километре автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“, водитель „Лада Гранта“, 1963 года рождения, при выезде на главную дорогу не уступил и совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте аварии», — сообщает telegram-канал ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Устанавливается личность погибшего пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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