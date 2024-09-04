«Проснулись»: Симоньян иронично отреагировала на введение против нее санкций США

Симоньян словом «проснулись» ответила на санкции США

04 сентября 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян попала под санкции США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, отреагировала на введение санкций со стороны Минфина США в отношении ее самой и ряда топ-менеджеров канала. Свое мнение Симоньян выразила в telegram-канале. «Тю. Проснулись!», — прокомментировала Симоньян решение американских властей в своем telegram-канале. До этого Маргарита Симоньян уже попадала в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и некоторых других стран. Введение санкций со стороны США стало продолжением серии подобных мер, принимаемых западными странами в отношении российских медиа-менеджеров и журналистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, отреагировала на введение санкций со стороны Минфина США в отношении ее самой и ряда топ-менеджеров канала. Свое мнение Симоньян выразила в telegram-канале. «Тю. Проснулись!», — прокомментировала Симоньян решение американских властей в своем telegram-канале. До этого Маргарита Симоньян уже попадала в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и некоторых других стран. Введение санкций со стороны США стало продолжением серии подобных мер, принимаемых западными странами в отношении российских медиа-менеджеров и журналистов.