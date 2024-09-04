«Проснулись»: Симоньян иронично отреагировала на введение против нее санкций США

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, отреагировала на введение санкций со стороны Минфина США в отношении ее самой и ряда топ-менеджеров канала. Свое мнение Симоньян выразила в telegram-канале.
«Тю. Проснулись!», — прокомментировала Симоньян решение американских властей в своем telegram-канале. До этого Маргарита Симоньян уже попадала в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и некоторых других стран. Введение санкций со стороны США стало продолжением серии подобных мер, принимаемых западными странами в отношении российских медиа-менеджеров и журналистов.
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