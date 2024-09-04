04 сентября 2024

«Проснулись»: Симоньян иронично отреагировала на введение против нее санкций США

Симоньян словом «проснулись» ответила на санкции США
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян попала под санкции США Фото:

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, отреагировала на введение санкций со стороны Минфина США в отношении ее самой и ряда топ-менеджеров канала. Свое мнение Симоньян выразила в telegram-канале.

«Тю. Проснулись!», — прокомментировала Симоньян решение американских властей в своем telegram-канале. До этого Маргарита Симоньян уже попадала в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и некоторых других стран. Введение санкций со стороны США стало продолжением серии подобных мер, принимаемых западными странами в отношении российских медиа-менеджеров и журналистов.

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Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, отреагировала на введение санкций со стороны Минфина США в отношении ее самой и ряда топ-менеджеров канала. Свое мнение Симоньян выразила в telegram-канале. «Тю. Проснулись!», — прокомментировала Симоньян решение американских властей в своем telegram-канале. До этого Маргарита Симоньян уже попадала в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и некоторых других стран. Введение санкций со стороны США стало продолжением серии подобных мер, принимаемых западными странами в отношении российских медиа-менеджеров и журналистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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