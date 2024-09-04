На Украине объявили экстренную эвакуацию в Сумской области

05 сентября 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

За последние недели обстрелы Сумской области значительно возросли Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в Сумской области эвакуируют жителей из приграничного города Глухова на фоне участившихся обстрелов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава сумской ОВА Владимир Артюх. «Было принято решение на совете обороны области эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины. В Глухова проживало около 30 тысяч человек», — заявил Артюх. Его заявление приводит РБК. За последние недели обстрелы Сумской области значительно возросли, сообщали украинские власти. Они связывали это с проводимой ВСУ операцией на территории Курской области. Ранее взрыв раздался в городе Сумы, сообщают украинские СМИ, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в Сумской области эвакуируют жителей из приграничного города Глухова на фоне участившихся обстрелов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава сумской ОВА Владимир Артюх. «Было принято решение на совете обороны области эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины. В Глухова проживало около 30 тысяч человек», — заявил Артюх. Его заявление приводит РБК. За последние недели обстрелы Сумской области значительно возросли, сообщали украинские власти. Они связывали это с проводимой ВСУ операцией на территории Курской области. Ранее взрыв раздался в городе Сумы, сообщают украинские СМИ, пишет RT.