04 сентября 2024

На Украине объявили экстренную эвакуацию в Сумской области

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Поезд Минобороны «Сила в правде». Екатеринбург , украина, герб украины, трезубец
За последние недели обстрелы Сумской области значительно возросли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине в Сумской области эвакуируют жителей из приграничного города Глухова на фоне участившихся обстрелов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава сумской ОВА Владимир Артюх.

«Было принято решение на совете обороны области эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины. В Глухова проживало около 30 тысяч человек», — заявил Артюх. Его заявление приводит РБК.

За последние недели обстрелы Сумской области значительно возросли, сообщали украинские власти. Они связывали это с проводимой ВСУ операцией на территории Курской области. Ранее взрыв раздался в городе Сумы, сообщают украинские СМИ, пишет RT.

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На Украине в Сумской области эвакуируют жителей из приграничного города Глухова на фоне участившихся обстрелов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава сумской ОВА Владимир Артюх. «Было принято решение на совете обороны области эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины. В Глухова проживало около 30 тысяч человек», — заявил Артюх. Его заявление приводит РБК. За последние недели обстрелы Сумской области значительно возросли, сообщали украинские власти. Они связывали это с проводимой ВСУ операцией на территории Курской области. Ранее взрыв раздался в городе Сумы, сообщают украинские СМИ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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