На Украине объявили экстренную эвакуацию в Сумской области

На Украине в Сумской области эвакуируют жителей из приграничного города Глухова на фоне участившихся обстрелов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава сумской ОВА Владимир Артюх.
«Было принято решение на совете обороны области эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины. В Глухова проживало около 30 тысяч человек», — заявил Артюх. Его заявление приводит РБК.
За последние недели обстрелы Сумской области значительно возросли, сообщали украинские власти. Они связывали это с проводимой ВСУ операцией на территории Курской области. Ранее взрыв раздался в городе Сумы, сообщают украинские СМИ, пишет RT.
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