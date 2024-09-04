В Киеве раскрыли фамилии новых министров

На Украине Министерство иностранных дел возглавит бывший замминистра Андрей Сибига. До него ведомством руководил Дмитрий Кулеба. Об этом рассказал лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«По итогам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства», — пояснил Арахамия в своем telegram-канале. Руководителем МИД Украины станет Андрей Сибига. На заседании присутствовал президент страны Владимир Зеленский.
По данным издания «РБК», вице-премьером, главой Министерства регионального развития и Министерства реинтеграции станет Кулеба. Ольгу Стефанишину назначают главой Миневроинтеграции, которое объединят с Минюстом. Наталья Калмыкова станет главой Министерства ветеранов, а Николай Точицкий возглавит Министерство культуры. Виталий Коваль будет руководителем Минагрополитики, Матвей Бедный станет министром молодежи и спорта. Светлану Гринчук ждет пост главы Министерства экологии, а Германа Сметанина — руководителя Минстратегпрома. Кроме того, Ирина Верещук станет заместителем главы офиса президента, отмечает издание.
Ранее Верховная Рада не стала рассматривать отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По одной из версий, депутаты побоялись, что им не хватит голосов в пользу такого решения, по другой — сам Кулеба передумал увольняться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.