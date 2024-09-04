04 сентября 2024

Курганцев оставили без автобусной остановки после ремонта дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ждут автобуса под открытым небом
Жители ждут автобуса под открытым небом Фото:

Жители поселка Придорожный в Кетовском округе (Курганская область) попросили местные власти вернуть автобусную остановку, которая была снесена во время ремонта дорожного полотна. Об этом курганцы написали в жалобе.

«Необходимо установить автобусную остановку в поселке Придорожный, которую снесли в 2023 году при ремонте дороги. Она стояла в сторону Кургана, а новый остановочный павильон поставили через дорогу в сторону Лукино и Каширино. Поэтому люди, кому надо на работу в город, вынуждены мокнуть под дождем», — говорится в сообщении, опубликованном на портале «Обратись».

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Кетовского округа по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее жительница Кургана сочинила и спела песню об остановке, до которой не доезжают автобусы новых маршрутов. В песне речь идет о том, как жители весело ждали автобус №359.

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Жители поселка Придорожный в Кетовском округе (Курганская область) попросили местные власти вернуть автобусную остановку, которая была снесена во время ремонта дорожного полотна. Об этом курганцы написали в жалобе. «Необходимо установить автобусную остановку в поселке Придорожный, которую снесли в 2023 году при ремонте дороги. Она стояла в сторону Кургана, а новый остановочный павильон поставили через дорогу в сторону Лукино и Каширино. Поэтому люди, кому надо на работу в город, вынуждены мокнуть под дождем», — говорится в сообщении, опубликованном на портале «Обратись». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Кетовского округа по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жительница Кургана сочинила и спела песню об остановке, до которой не доезжают автобусы новых маршрутов. В песне речь идет о том, как жители весело ждали автобус №359.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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