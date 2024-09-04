Курганцев оставили без автобусной остановки после ремонта дороги

Жители поселка Придорожный в Кетовском округе (Курганская область) попросили местные власти вернуть автобусную остановку, которая была снесена во время ремонта дорожного полотна. Об этом курганцы написали в жалобе.
«Необходимо установить автобусную остановку в поселке Придорожный, которую снесли в 2023 году при ремонте дороги. Она стояла в сторону Кургана, а новый остановочный павильон поставили через дорогу в сторону Лукино и Каширино. Поэтому люди, кому надо на работу в город, вынуждены мокнуть под дождем», — говорится в сообщении, опубликованном на портале «Обратись».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Кетовского округа по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее жительница Кургана сочинила и спела песню об остановке, до которой не доезжают автобусы новых маршрутов. В песне речь идет о том, как жители весело ждали автобус №359.
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