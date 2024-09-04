Больница в ХМАО стала туристическим объектом

В Нягани (ХМАО) детская поликлиника вошла в список туристических объектов города и вошла в проект «Нягань говорящая». В окружном департаменте здравоохранения сообщается, что на здании уже установлена табличка с QR-кодом.
«На входе в Няганскую городскую детскую поликлинику установлена информационная табличка с QR-кодом. Это событие стало частью проекта „Нягань говорящая“ по развитию культурно-познавательного туризма в муниципалитете», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Чтобы познакомиться с историей поликлиники необходимо навести камеру телефона на QR-код. Рассказ об объекте можно прочитать или прослушать.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время визита в Нягань назвал город местом, куда хочется вернуться или задержаться. Такие впечатления сложились у главы региона после объезда территорий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!