04 сентября 2024

Больница в ХМАО стала туристическим объектом

© Служба новостей «URA.RU»
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На входе в здание установлена табличка с QR-кодом
На входе в здание установлена табличка с QR-кодом Фото:

В Нягани (ХМАО) детская поликлиника вошла в список туристических объектов города и вошла в проект «Нягань говорящая». В окружном департаменте здравоохранения сообщается, что на здании уже установлена табличка с QR-кодом.

«На входе в Няганскую городскую детскую поликлинику установлена информационная табличка с QR-кодом. Это событие стало частью проекта „Нягань говорящая“ по развитию культурно-познавательного туризма в муниципалитете», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Чтобы познакомиться с историей поликлиники необходимо навести камеру телефона на QR-код. Рассказ об объекте можно прочитать или прослушать.

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время визита в Нягань назвал город местом, куда хочется вернуться или задержаться. Такие впечатления сложились у главы региона после объезда территорий.

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В Нягани (ХМАО) детская поликлиника вошла в список туристических объектов города и вошла в проект «Нягань говорящая». В окружном департаменте здравоохранения сообщается, что на здании уже установлена табличка с QR-кодом. «На входе в Няганскую городскую детскую поликлинику установлена информационная табличка с QR-кодом. Это событие стало частью проекта „Нягань говорящая“ по развитию культурно-познавательного туризма в муниципалитете», — сообщается в telegram-канале ведомства. Чтобы познакомиться с историей поликлиники необходимо навести камеру телефона на QR-код. Рассказ об объекте можно прочитать или прослушать. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время визита в Нягань назвал город местом, куда хочется вернуться или задержаться. Такие впечатления сложились у главы региона после объезда территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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