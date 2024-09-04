04 сентября 2024

Арахамия: на Украине создадут министерство возвращения украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Давид Арахамия заявил, что сейчас ведется поиск политиков, способных возглавить такое министерство
Давид Арахамия заявил, что сейчас ведется поиск политиков, способных возглавить такое министерство Фото:

Власть Украины намерена создать новое министерство, которое займется вопросами возвращения уехавших из страны граждан. Об этом сообщил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием „Министерство возвращения украинцев“. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы встать во главе министерства», — написал Арахамия в своем telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа заявил, что в страну необходимо вернуть граждан, уехавших от мобилизации, передает RT. Он считает, что если не получится вернуть 7,5 миллионов покинувших Украину людей, то это обернется большими проблемами даже после окончания конфликта. 

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Власть Украины намерена создать новое министерство, которое займется вопросами возвращения уехавших из страны граждан. Об этом сообщил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием „Министерство возвращения украинцев“. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы встать во главе министерства», — написал Арахамия в своем telegram-канале. Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа заявил, что в страну необходимо вернуть граждан, уехавших от мобилизации, передает RT. Он считает, что если не получится вернуть 7,5 миллионов покинувших Украину людей, то это обернется большими проблемами даже после окончания конфликта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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