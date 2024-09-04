Арахамия: на Украине создадут министерство возвращения украинцев

Власть Украины намерена создать новое министерство, которое займется вопросами возвращения уехавших из страны граждан. Об этом сообщил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием „Министерство возвращения украинцев“. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы встать во главе министерства», — написал Арахамия в своем telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа заявил, что в страну необходимо вернуть граждан, уехавших от мобилизации, передает RT. Он считает, что если не получится вернуть 7,5 миллионов покинувших Украину людей, то это обернется большими проблемами даже после окончания конфликта.
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