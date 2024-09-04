04 сентября 2024

В Раду официально внесли кандидатуры на должности министров

© Служба новостей «URA.RU»
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В список попали восемь кандидатов на должности министров
В список попали восемь кандидатов на должности министров Фото:

В Верховную раду внесли предложения о назначении восьми кандидатов на должности министров. Об этом сообщил представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.

«В Верховную Раду Украины, по предложению депутатской фракции „Слуга народа“, которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Украины о назначении Стефанишиной Ольги вице-премьер — министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Также Стефанишину предлагается назначить министром юстиции страны.

Виталия Коваля предлагается назначить министром аграрной политики, Светлану Гринчук — министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, а Матвея Бедного — министром молодежи и спорта. Также в список попала Наталия Калмыкова — ее предлагается назначить министром по делам ветеранов, Германа Сметанина — министром по стратегическим отраслям промышленности. Алексей Кулеба может стать министром развития общин и территорий, а Николай Точицкий — министром культуры.

Кандидатов определили на заседании фракции «Слуга народа». На нем присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

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В Верховную раду внесли предложения о назначении восьми кандидатов на должности министров. Об этом сообщил представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук. «В Верховную Раду Украины, по предложению депутатской фракции „Слуга народа“, которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Украины о назначении Стефанишиной Ольги вице-премьер — министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Также Стефанишину предлагается назначить министром юстиции страны. Виталия Коваля предлагается назначить министром аграрной политики, Светлану Гринчук — министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, а Матвея Бедного — министром молодежи и спорта. Также в список попала Наталия Калмыкова — ее предлагается назначить министром по делам ветеранов, Германа Сметанина — министром по стратегическим отраслям промышленности. Алексей Кулеба может стать министром развития общин и территорий, а Николай Точицкий — министром культуры. Кандидатов определили на заседании фракции «Слуга народа». На нем присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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