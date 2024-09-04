В Раду официально внесли кандидатуры на должности министров

В Верховную раду внесли предложения о назначении восьми кандидатов на должности министров. Об этом сообщил представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.
«В Верховную Раду Украины, по предложению депутатской фракции „Слуга народа“, которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Украины о назначении Стефанишиной Ольги вице-премьер — министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Также Стефанишину предлагается назначить министром юстиции страны.
Виталия Коваля предлагается назначить министром аграрной политики, Светлану Гринчук — министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, а Матвея Бедного — министром молодежи и спорта. Также в список попала Наталия Калмыкова — ее предлагается назначить министром по делам ветеранов, Германа Сметанина — министром по стратегическим отраслям промышленности. Алексей Кулеба может стать министром развития общин и территорий, а Николай Точицкий — министром культуры.
Кандидатов определили на заседании фракции «Слуга народа». На нем присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.