04 сентября 2024

Заготовки из огурцов на зиму: топ-5 рецептов

Процесс маринования делает огурцы легкоусвояемым продуктом
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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, овощи, продукты, урожай, огурцы, продуктовая корзина, еда, сельское хозяйство
Для консервирования необходимо выбирать только свежие овощи Фото:

Осенью наступает время сбора урожая и засолки огурцов на зиму. Огурцы являются лидерами среди овощных заготовок. Хрустящие маринованные и соленые огурчики — гордость хозяйки. Существуют десятки рецептов как переработать огурцы в зимние блюда. Топ-5 рецептов заготовки огурцов — в материале URA.RU.

Маринованные огурцы

Метод маринования позволяет сохранить огурцы хрустящими и ароматными на протяжении всей зимы. Этот способ предполагает смешивание свежих огурцов с пряностями в банках, и они становятся аппетитной закуской, идеальной для долгого хранения в прохладном помещении. Подавать их можно отдельно или в сочетании с другими блюдами.

Мариновать хрустящие огурцы удобно в емкости объемом один литр. Это позволяет быстро и просто создать вкусное угощение.

Ингредиенты:

  • 650 гр. огурцы;
  • 0,5 литра вода;
  • одна столовая ложка соли;
  • две столовой ложки сахара;
  • две столовые ложки уксуса 9%;
  • один зонтик укропа;
  • один лавровый лист;
  • одна гвоздика и кориандр;
  • пять штук перец горошком;
  • четыре горошины перец душистый;
  • три зубчика чеснока.

Приготовление:

Огурцы замочите в холодной воде на несколько часов, затем промойте и обрежьте концы. Банки тщательно промойте и простерилизуйте, добавьте специи (кроме укропа) и чеснок. Уложите огурцы. Сварите маринад из воды, соли и сахара, доведите до кипения, влейте уксус. Залейте огурцы горячим маринадом, стерилизуйте банки 10 минут, закройте их герметично. Переверните, дайте остыть и храните в темном месте.

Малосольные без уксуса

Солить нужно крепкие молодые огурчики, лучше всего использовать зеленцы, снятые с грядки в день засолки. Отобранные овощи нужно промыть холодной водой, а затем высушить полотенцем. Готовить хрустящие малосольные огурцы к столу можно, используя уже готовые специи или выбрать набор на свой вкус: чеснок, гвоздика, лавровый лист, соцветия укропа, листья хрена, вишни, смородины, эстрагон. Укладывать огурцы в емкость следует вертикально, перекладывая специями и травами. Их количество может варьироваться в зависимости от предпочтений.

Ингредиенты:

  • 1500 гр. огурцы;
  • пять зубчиков чеснока;
  • два листа хрена;
  • три листа вишни;
  • шесть грамм листьев смородины;
  • три бутона гвоздики;
  • восемь горошин перца;
  • четыре столовые ложки соли.

Приготовление:

Чтобы приготовить рассол для малосольных огурцов, нужно в кастрюлю с водой (на 1,5 кг огурцов необходимо два литра воды) добавить соль, перец, лавровый лист, гвоздику, поставить ее на огонь и дать закипеть. Оставить на огне еще на несколько минут, а затем процедить. Залить огурцы в емкости горячим рассолом и оставить в теплом месте, они будут готовы к употреблению уже на следующий день.

Дорожный перекус. Челябинск
Малосольные огурцы — любимое блюдо россиян
Фото:

Огурцы по-болгарски

Для этого рецепта подойдут крепкие молодые огурчики, лучше всего только снятые с грядки. Их нужно тщательно промыть и высушить. Добавьте специи, такие как чеснок, лавровый лист, соцветия укропа, и укладывайте огурчики вертикально, меняя слои. Этот рецепт придает огурцам особую пикантность благодаря добавлению болгарского перца. Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую банку.

Ингредиенты:

  • два килограмма огурцов;
  • два болгарских перца;
  • три зубчика чеснока;
  • два укропных зонтика;
  • два лавровых листа;
  • четыре горошины перца черного или душистого;
  • 15 гр. уксуса 70-процентного;
  • литр воды;
  • одна столовая ложка соли;
  • две столовые ложки сахара.

Приготовление:

Вымочите и обрежьте огурцы. Простерилизуйте банки, добавьте специи и перец. Приготовьте рассол из воды, соли и сахара, доведите до кипения, залейте банки и оставьте на 30 минут. Затем слить рассол в кастрюлю, довести до кипения, потом разлить по банкам, добавить уксус для консервации 70%. Закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Пусть остывают под теплой тканью, храните в темном месте.

Торговый центр. Курган
Болгарский перец придает огурцам пикантность
Фото:

Огурцы маринованные сладкие

Этот авторский рецепт от Антона Деженина рассчитан на трехлитровую банку. Его публикуют РИА Новости.

Ингредиенты:

  • два килограмма огурцов;
  • один крупный лист хрена;
  • три лавровых листа;
  • четыре душистого перца;
  • четыре перца (горошек);
  • три зонтика укропа;
  • пять зубчиков чеснока;
  • литр воды;
  • 150 грамм сахара;
  • 40 грамм соли;
  • четыре грамма лимонной кислоты.

Вымыть банки и крышки, простерилизовать их для лучшего хранения. Сложить на дно все специи и наполнить банку огурцами. Вскипятить воду, залить ей и накрыть банки крышкой и оставить. По истечении 20 минут слить воду и замерить объем жидкости, чтобы рассчитать количество добавляемых специй (соли, сахара, лимонной кислоты). Далее подготовить маринад: добавить соль и сахар в воду, довести до кипения. Лимонную кислоту эксперт рекомендует добавить в последнюю очередь. Затем залить огурцы в банке готовым маринадом и закрутить крышкой, перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.

Огурцы с томатной пастой

Ингредиенты:

  • два килограмма огурцов;
  • две столовых ложки соли;
  • 400 грамм томатной пасты;
  • 100 грамм уксуса;
  • 50-100 грамм чеснока;
  • 100 грамм сахара;
  • 150 грамм растительного масла.

Приготовление:

Огурцы нарезать кружочками и засыпать солью, оставить на 30 минут. Поместить в кастрюлю томатную пасту, сахар, растительное масло, поставить на огонь и варить 10 минут. Потом добавить чеснок и проварить еще пять минут. Положить «отдохнувшие» огурцы и варить примерно пять минут, постоянно помешивая. В конце добавить уксус, еще раз перемешать все и разложить по банкам.

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Осенью наступает время сбора урожая и засолки огурцов на зиму. Огурцы являются лидерами среди овощных заготовок. Хрустящие маринованные и соленые огурчики — гордость хозяйки. Существуют десятки рецептов как переработать огурцы в зимние блюда. Топ-5 рецептов заготовки огурцов — в материале URA.RU. Метод маринования позволяет сохранить огурцы хрустящими и ароматными на протяжении всей зимы. Этот способ предполагает смешивание свежих огурцов с пряностями в банках, и они становятся аппетитной закуской, идеальной для долгого хранения в прохладном помещении. Подавать их можно отдельно или в сочетании с другими блюдами. Мариновать хрустящие огурцы удобно в емкости объемом один литр. Это позволяет быстро и просто создать вкусное угощение. Ингредиенты: Приготовление: Огурцы замочите в холодной воде на несколько часов, затем промойте и обрежьте концы. Банки тщательно промойте и простерилизуйте, добавьте специи (кроме укропа) и чеснок. Уложите огурцы. Сварите маринад из воды, соли и сахара, доведите до кипения, влейте уксус. Залейте огурцы горячим маринадом, стерилизуйте банки 10 минут, закройте их герметично. Переверните, дайте остыть и храните в темном месте. Солить нужно крепкие молодые огурчики, лучше всего использовать зеленцы, снятые с грядки в день засолки. Отобранные овощи нужно промыть холодной водой, а затем высушить полотенцем. Готовить хрустящие малосольные огурцы к столу можно, используя уже готовые специи или выбрать набор на свой вкус: чеснок, гвоздика, лавровый лист, соцветия укропа, листья хрена, вишни, смородины, эстрагон. Укладывать огурцы в емкость следует вертикально, перекладывая специями и травами. Их количество может варьироваться в зависимости от предпочтений. Ингредиенты: Приготовление: Чтобы приготовить рассол для малосольных огурцов, нужно в кастрюлю с водой (на 1,5 кг огурцов необходимо два литра воды) добавить соль, перец, лавровый лист, гвоздику, поставить ее на огонь и дать закипеть. Оставить на огне еще на несколько минут, а затем процедить. Залить огурцы в емкости горячим рассолом и оставить в теплом месте, они будут готовы к употреблению уже на следующий день. Для этого рецепта подойдут крепкие молодые огурчики, лучше всего только снятые с грядки. Их нужно тщательно промыть и высушить. Добавьте специи, такие как чеснок, лавровый лист, соцветия укропа, и укладывайте огурчики вертикально, меняя слои. Этот рецепт придает огурцам особую пикантность благодаря добавлению болгарского перца. Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую банку. Ингредиенты: Приготовление: Вымочите и обрежьте огурцы. Простерилизуйте банки, добавьте специи и перец. Приготовьте рассол из воды, соли и сахара, доведите до кипения, залейте банки и оставьте на 30 минут. Затем слить рассол в кастрюлю, довести до кипения, потом разлить по банкам, добавить уксус для консервации 70%. Закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Пусть остывают под теплой тканью, храните в темном месте. Этот авторский рецепт от Антона Деженина рассчитан на трехлитровую банку. Его публикуют РИА Новости. Ингредиенты: Вымыть банки и крышки, простерилизовать их для лучшего хранения. Сложить на дно все специи и наполнить банку огурцами. Вскипятить воду, залить ей и накрыть банки крышкой и оставить. По истечении 20 минут слить воду и замерить объем жидкости, чтобы рассчитать количество добавляемых специй (соли, сахара, лимонной кислоты). Далее подготовить маринад: добавить соль и сахар в воду, довести до кипения. Лимонную кислоту эксперт рекомендует добавить в последнюю очередь. Затем залить огурцы в банке готовым маринадом и закрутить крышкой, перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного остывания. Ингредиенты: Приготовление: Огурцы нарезать кружочками и засыпать солью, оставить на 30 минут. Поместить в кастрюлю томатную пасту, сахар, растительное масло, поставить на огонь и варить 10 минут. Потом добавить чеснок и проварить еще пять минут. Положить «отдохнувшие» огурцы и варить примерно пять минут, постоянно помешивая. В конце добавить уксус, еще раз перемешать все и разложить по банкам.
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