Заготовки из огурцов на зиму: топ-5 рецептов

Осенью наступает время сбора урожая и засолки огурцов на зиму. Огурцы являются лидерами среди овощных заготовок. Хрустящие маринованные и соленые огурчики — гордость хозяйки. Существуют десятки рецептов как переработать огурцы в зимние блюда. Топ-5 рецептов заготовки огурцов — в материале URA.RU.
Маринованные огурцы
Метод маринования позволяет сохранить огурцы хрустящими и ароматными на протяжении всей зимы. Этот способ предполагает смешивание свежих огурцов с пряностями в банках, и они становятся аппетитной закуской, идеальной для долгого хранения в прохладном помещении. Подавать их можно отдельно или в сочетании с другими блюдами.
Мариновать хрустящие огурцы удобно в емкости объемом один литр. Это позволяет быстро и просто создать вкусное угощение.
Ингредиенты:
- 650 гр. огурцы;
- 0,5 литра вода;
- одна столовая ложка соли;
- две столовой ложки сахара;
- две столовые ложки уксуса 9%;
- один зонтик укропа;
- один лавровый лист;
- одна гвоздика и кориандр;
- пять штук перец горошком;
- четыре горошины перец душистый;
- три зубчика чеснока.
Приготовление:
Огурцы замочите в холодной воде на несколько часов, затем промойте и обрежьте концы. Банки тщательно промойте и простерилизуйте, добавьте специи (кроме укропа) и чеснок. Уложите огурцы. Сварите маринад из воды, соли и сахара, доведите до кипения, влейте уксус. Залейте огурцы горячим маринадом, стерилизуйте банки 10 минут, закройте их герметично. Переверните, дайте остыть и храните в темном месте.
Малосольные без уксуса
Солить нужно крепкие молодые огурчики, лучше всего использовать зеленцы, снятые с грядки в день засолки. Отобранные овощи нужно промыть холодной водой, а затем высушить полотенцем. Готовить хрустящие малосольные огурцы к столу можно, используя уже готовые специи или выбрать набор на свой вкус: чеснок, гвоздика, лавровый лист, соцветия укропа, листья хрена, вишни, смородины, эстрагон. Укладывать огурцы в емкость следует вертикально, перекладывая специями и травами. Их количество может варьироваться в зависимости от предпочтений.
Ингредиенты:
- 1500 гр. огурцы;
- пять зубчиков чеснока;
- два листа хрена;
- три листа вишни;
- шесть грамм листьев смородины;
- три бутона гвоздики;
- восемь горошин перца;
- четыре столовые ложки соли.
Приготовление:
Чтобы приготовить рассол для малосольных огурцов, нужно в кастрюлю с водой (на 1,5 кг огурцов необходимо два литра воды) добавить соль, перец, лавровый лист, гвоздику, поставить ее на огонь и дать закипеть. Оставить на огне еще на несколько минут, а затем процедить. Залить огурцы в емкости горячим рассолом и оставить в теплом месте, они будут готовы к употреблению уже на следующий день.
Огурцы по-болгарски
Для этого рецепта подойдут крепкие молодые огурчики, лучше всего только снятые с грядки. Их нужно тщательно промыть и высушить. Добавьте специи, такие как чеснок, лавровый лист, соцветия укропа, и укладывайте огурчики вертикально, меняя слои. Этот рецепт придает огурцам особую пикантность благодаря добавлению болгарского перца. Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую банку.
Ингредиенты:
- два килограмма огурцов;
- два болгарских перца;
- три зубчика чеснока;
- два укропных зонтика;
- два лавровых листа;
- четыре горошины перца черного или душистого;
- 15 гр. уксуса 70-процентного;
- литр воды;
- одна столовая ложка соли;
- две столовые ложки сахара.
Приготовление:
Вымочите и обрежьте огурцы. Простерилизуйте банки, добавьте специи и перец. Приготовьте рассол из воды, соли и сахара, доведите до кипения, залейте банки и оставьте на 30 минут. Затем слить рассол в кастрюлю, довести до кипения, потом разлить по банкам, добавить уксус для консервации 70%. Закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Пусть остывают под теплой тканью, храните в темном месте.
Огурцы маринованные сладкие
Этот авторский рецепт от Антона Деженина рассчитан на трехлитровую банку. Его публикуют РИА Новости.
Ингредиенты:
- два килограмма огурцов;
- один крупный лист хрена;
- три лавровых листа;
- четыре душистого перца;
- четыре перца (горошек);
- три зонтика укропа;
- пять зубчиков чеснока;
- литр воды;
- 150 грамм сахара;
- 40 грамм соли;
- четыре грамма лимонной кислоты.
Вымыть банки и крышки, простерилизовать их для лучшего хранения. Сложить на дно все специи и наполнить банку огурцами. Вскипятить воду, залить ей и накрыть банки крышкой и оставить. По истечении 20 минут слить воду и замерить объем жидкости, чтобы рассчитать количество добавляемых специй (соли, сахара, лимонной кислоты). Далее подготовить маринад: добавить соль и сахар в воду, довести до кипения. Лимонную кислоту эксперт рекомендует добавить в последнюю очередь. Затем залить огурцы в банке готовым маринадом и закрутить крышкой, перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.
Огурцы с томатной пастой
Ингредиенты:
- два килограмма огурцов;
- две столовых ложки соли;
- 400 грамм томатной пасты;
- 100 грамм уксуса;
- 50-100 грамм чеснока;
- 100 грамм сахара;
- 150 грамм растительного масла.
Приготовление:
Огурцы нарезать кружочками и засыпать солью, оставить на 30 минут. Поместить в кастрюлю томатную пасту, сахар, растительное масло, поставить на огонь и варить 10 минут. Потом добавить чеснок и проварить еще пять минут. Положить «отдохнувшие» огурцы и варить примерно пять минут, постоянно помешивая. В конце добавить уксус, еще раз перемешать все и разложить по банкам.
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