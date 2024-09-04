Заготовки из огурцов на зиму: топ-5 рецептов

Процесс маринования делает огурцы легкоусвояемым продуктом

05 сентября 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Для консервирования необходимо выбирать только свежие овощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осенью наступает время сбора урожая и засолки огурцов на зиму. Огурцы являются лидерами среди овощных заготовок. Хрустящие маринованные и соленые огурчики — гордость хозяйки. Существуют десятки рецептов как переработать огурцы в зимние блюда. Топ-5 рецептов заготовки огурцов — в материале URA.RU. Маринованные огурцы Метод маринования позволяет сохранить огурцы хрустящими и ароматными на протяжении всей зимы. Этот способ предполагает смешивание свежих огурцов с пряностями в банках, и они становятся аппетитной закуской, идеальной для долгого хранения в прохладном помещении. Подавать их можно отдельно или в сочетании с другими блюдами. Мариновать хрустящие огурцы удобно в емкости объемом один литр. Это позволяет быстро и просто создать вкусное угощение. Ингредиенты: 650 гр. огурцы;

0,5 литра вода;

одна столовая ложка соли;

две столовой ложки сахара;

две столовые ложки уксуса 9%;

один зонтик укропа;

один лавровый лист;

одна гвоздика и кориандр;

пять штук перец горошком;

четыре горошины перец душистый;

три зубчика чеснока. Приготовление: Огурцы замочите в холодной воде на несколько часов, затем промойте и обрежьте концы. Банки тщательно промойте и простерилизуйте, добавьте специи (кроме укропа) и чеснок. Уложите огурцы. Сварите маринад из воды, соли и сахара, доведите до кипения, влейте уксус. Залейте огурцы горячим маринадом, стерилизуйте банки 10 минут, закройте их герметично. Переверните, дайте остыть и храните в темном месте. Малосольные без уксуса Солить нужно крепкие молодые огурчики, лучше всего использовать зеленцы, снятые с грядки в день засолки. Отобранные овощи нужно промыть холодной водой, а затем высушить полотенцем. Готовить хрустящие малосольные огурцы к столу можно, используя уже готовые специи или выбрать набор на свой вкус: чеснок, гвоздика, лавровый лист, соцветия укропа, листья хрена, вишни, смородины, эстрагон. Укладывать огурцы в емкость следует вертикально, перекладывая специями и травами. Их количество может варьироваться в зависимости от предпочтений. Ингредиенты: 1500 гр. огурцы;

пять зубчиков чеснока;

два листа хрена;

три листа вишни;

шесть грамм листьев смородины;

три бутона гвоздики;

восемь горошин перца;

четыре столовые ложки соли. Приготовление: Чтобы приготовить рассол для малосольных огурцов, нужно в кастрюлю с водой (на 1,5 кг огурцов необходимо два литра воды) добавить соль, перец, лавровый лист, гвоздику, поставить ее на огонь и дать закипеть. Оставить на огне еще на несколько минут, а затем процедить. Залить огурцы в емкости горячим рассолом и оставить в теплом месте, они будут готовы к употреблению уже на следующий день. Малосольные огурцы — любимое блюдо россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Огурцы по-болгарски Для этого рецепта подойдут крепкие молодые огурчики, лучше всего только снятые с грядки. Их нужно тщательно промыть и высушить. Добавьте специи, такие как чеснок, лавровый лист, соцветия укропа, и укладывайте огурчики вертикально, меняя слои. Этот рецепт придает огурцам особую пикантность благодаря добавлению болгарского перца. Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую банку. Ингредиенты: два килограмма огурцов;

два болгарских перца;

три зубчика чеснока;

два укропных зонтика;

два лавровых листа;

четыре горошины перца черного или душистого;

15 гр. уксуса 70-процентного;

литр воды;

одна столовая ложка соли;

две столовые ложки сахара. Приготовление: Вымочите и обрежьте огурцы. Простерилизуйте банки, добавьте специи и перец. Приготовьте рассол из воды, соли и сахара, доведите до кипения, залейте банки и оставьте на 30 минут. Затем слить рассол в кастрюлю, довести до кипения, потом разлить по банкам, добавить уксус для консервации 70%. Закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Пусть остывают под теплой тканью, храните в темном месте. Болгарский перец придает огурцам пикантность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Огурцы маринованные сладкие Этот авторский рецепт от Антона Деженина рассчитан на трехлитровую банку. Его публикуют РИА Новости. Ингредиенты: два килограмма огурцов;

один крупный лист хрена;

три лавровых листа;

четыре душистого перца;

четыре перца (горошек);

три зонтика укропа;

пять зубчиков чеснока;

литр воды;

150 грамм сахара;

40 грамм соли;

четыре грамма лимонной кислоты. Вымыть банки и крышки, простерилизовать их для лучшего хранения. Сложить на дно все специи и наполнить банку огурцами. Вскипятить воду, залить ей и накрыть банки крышкой и оставить. По истечении 20 минут слить воду и замерить объем жидкости, чтобы рассчитать количество добавляемых специй (соли, сахара, лимонной кислоты). Далее подготовить маринад: добавить соль и сахар в воду, довести до кипения. Лимонную кислоту эксперт рекомендует добавить в последнюю очередь. Затем залить огурцы в банке готовым маринадом и закрутить крышкой, перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного остывания. Огурцы с томатной пастой Ингредиенты: два килограмма огурцов;

две столовых ложки соли;

400 грамм томатной пасты;

100 грамм уксуса;

50-100 грамм чеснока;

100 грамм сахара;

150 грамм растительного масла. Приготовление: Огурцы нарезать кружочками и засыпать солью, оставить на 30 минут. Поместить в кастрюлю томатную пасту, сахар, растительное масло, поставить на огонь и варить 10 минут. Потом добавить чеснок и проварить еще пять минут. Положить «отдохнувшие» огурцы и варить примерно пять минут, постоянно помешивая. В конце добавить уксус, еще раз перемешать все и разложить по банкам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенью наступает время сбора урожая и засолки огурцов на зиму. Огурцы являются лидерами среди овощных заготовок. Хрустящие маринованные и соленые огурчики — гордость хозяйки. Существуют десятки рецептов как переработать огурцы в зимние блюда. Топ-5 рецептов заготовки огурцов — в материале URA.RU. Метод маринования позволяет сохранить огурцы хрустящими и ароматными на протяжении всей зимы. Этот способ предполагает смешивание свежих огурцов с пряностями в банках, и они становятся аппетитной закуской, идеальной для долгого хранения в прохладном помещении. Подавать их можно отдельно или в сочетании с другими блюдами. Мариновать хрустящие огурцы удобно в емкости объемом один литр. Это позволяет быстро и просто создать вкусное угощение. Ингредиенты: Приготовление: Огурцы замочите в холодной воде на несколько часов, затем промойте и обрежьте концы. Банки тщательно промойте и простерилизуйте, добавьте специи (кроме укропа) и чеснок. Уложите огурцы. Сварите маринад из воды, соли и сахара, доведите до кипения, влейте уксус. Залейте огурцы горячим маринадом, стерилизуйте банки 10 минут, закройте их герметично. Переверните, дайте остыть и храните в темном месте. Солить нужно крепкие молодые огурчики, лучше всего использовать зеленцы, снятые с грядки в день засолки. Отобранные овощи нужно промыть холодной водой, а затем высушить полотенцем. Готовить хрустящие малосольные огурцы к столу можно, используя уже готовые специи или выбрать набор на свой вкус: чеснок, гвоздика, лавровый лист, соцветия укропа, листья хрена, вишни, смородины, эстрагон. Укладывать огурцы в емкость следует вертикально, перекладывая специями и травами. Их количество может варьироваться в зависимости от предпочтений. Ингредиенты: Приготовление: Чтобы приготовить рассол для малосольных огурцов, нужно в кастрюлю с водой (на 1,5 кг огурцов необходимо два литра воды) добавить соль, перец, лавровый лист, гвоздику, поставить ее на огонь и дать закипеть. Оставить на огне еще на несколько минут, а затем процедить. Залить огурцы в емкости горячим рассолом и оставить в теплом месте, они будут готовы к употреблению уже на следующий день. Для этого рецепта подойдут крепкие молодые огурчики, лучше всего только снятые с грядки. Их нужно тщательно промыть и высушить. Добавьте специи, такие как чеснок, лавровый лист, соцветия укропа, и укладывайте огурчики вертикально, меняя слои. Этот рецепт придает огурцам особую пикантность благодаря добавлению болгарского перца. Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую банку. Ингредиенты: Приготовление: Вымочите и обрежьте огурцы. Простерилизуйте банки, добавьте специи и перец. Приготовьте рассол из воды, соли и сахара, доведите до кипения, залейте банки и оставьте на 30 минут. Затем слить рассол в кастрюлю, довести до кипения, потом разлить по банкам, добавить уксус для консервации 70%. Закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Пусть остывают под теплой тканью, храните в темном месте. Этот авторский рецепт от Антона Деженина рассчитан на трехлитровую банку. Его публикуют РИА Новости. Ингредиенты: Вымыть банки и крышки, простерилизовать их для лучшего хранения. Сложить на дно все специи и наполнить банку огурцами. Вскипятить воду, залить ей и накрыть банки крышкой и оставить. По истечении 20 минут слить воду и замерить объем жидкости, чтобы рассчитать количество добавляемых специй (соли, сахара, лимонной кислоты). Далее подготовить маринад: добавить соль и сахар в воду, довести до кипения. Лимонную кислоту эксперт рекомендует добавить в последнюю очередь. Затем залить огурцы в банке готовым маринадом и закрутить крышкой, перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного остывания. Ингредиенты: Приготовление: Огурцы нарезать кружочками и засыпать солью, оставить на 30 минут. Поместить в кастрюлю томатную пасту, сахар, растительное масло, поставить на огонь и варить 10 минут. Потом добавить чеснок и проварить еще пять минут. Положить «отдохнувшие» огурцы и варить примерно пять минут, постоянно помешивая. В конце добавить уксус, еще раз перемешать все и разложить по банкам.