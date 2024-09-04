Возле собачьего приюта в Камышлове нашли трупы животных в ошейниках

В Камышлове (Свердловская область) около собачьего приюта нашли несколько тропинок, ведущих из помещения к ямам, где лежат мертвые собаки. Животные в ошейниках, но без бирок. Об этом сообщили местные жители.
«На заднем дворе обнаружила яму с трупом собаки, откопала — в ошейнике, без бирки. Тропинка от входа в приют привела меня к трем ямам», — рассказала жительница telegram-каналу «Инцидент Камышлов».
Местные уверены, что в приюте не соблюдаются необходимые условия содержания, что приводит к мучительной смерти животных. Возмущенные горожане направили жалобы в надлежащие органы.
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