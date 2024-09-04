04 сентября 2024

Возле собачьего приюта в Камышлове нашли трупы животных в ошейниках

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Тела животных оказались в нескольких ямах (архивное фото)
Тела животных оказались в нескольких ямах (архивное фото) Фото:

В Камышлове (Свердловская область) около собачьего приюта нашли несколько тропинок, ведущих из помещения к ямам, где лежат мертвые собаки. Животные в ошейниках, но без бирок. Об этом сообщили местные жители.

«На заднем дворе обнаружила яму с трупом собаки, откопала — в ошейнике, без бирки. Тропинка от входа в приют привела меня к трем ямам», — рассказала жительница telegram-каналу «Инцидент Камышлов».

Местные уверены, что в приюте не соблюдаются необходимые условия содержания, что приводит к мучительной смерти животных. Возмущенные горожане направили жалобы в надлежащие органы.

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В Камышлове (Свердловская область) около собачьего приюта нашли несколько тропинок, ведущих из помещения к ямам, где лежат мертвые собаки. Животные в ошейниках, но без бирок. Об этом сообщили местные жители. «На заднем дворе обнаружила яму с трупом собаки, откопала — в ошейнике, без бирки. Тропинка от входа в приют привела меня к трем ямам», — рассказала жительница telegram-каналу «Инцидент Камышлов». Местные уверены, что в приюте не соблюдаются необходимые условия содержания, что приводит к мучительной смерти животных. Возмущенные горожане направили жалобы в надлежащие органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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