Захарова оценила план Трампа по завершению конфликта на Украине

Мария Захарова прокомментировала ответ Трампа о планах мира на Украине

05 сентября 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Мария Захарова призвала к миру и всестороннему урегулированию конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о планах по разрешению конфликта на Украине. Его заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что важнейшим критерием адекватности и нормальности для политика является как раз призыв к миру и всестороннему урегулированию конфликта. «Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. И оценивать все, что будет сказано в США, надо будет после того, как тот или иной кандидат победит и начнет реализовывать те вещи, о которых сейчас заявляется. Поэтому думаю, что опять же смотрите пункт один. Все, что связано с миром и стремление само по себе правильно, но вот есть еще и реальность, по которой надо будет судить», — передает слова Захаровой News.ru. О том, что у него есть план по мирному урегулированию конфликта, Трамп заявил в подкасте Лекса Фридмана. Правда делиться подробностями он не стал, ограничившись лишь тем, что ему хотелось бы сохранить элемент неожиданности. Ранее в Верховной Раде Украины предположили, что кандидат в президенты США в случае своего избрания может добиться отставки Владимира Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о планах по разрешению конфликта на Украине. Его заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что важнейшим критерием адекватности и нормальности для политика является как раз призыв к миру и всестороннему урегулированию конфликта. «Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. И оценивать все, что будет сказано в США, надо будет после того, как тот или иной кандидат победит и начнет реализовывать те вещи, о которых сейчас заявляется. Поэтому думаю, что опять же смотрите пункт один. Все, что связано с миром и стремление само по себе правильно, но вот есть еще и реальность, по которой надо будет судить», — передает слова Захаровой News.ru. О том, что у него есть план по мирному урегулированию конфликта, Трамп заявил в подкасте Лекса Фридмана. Правда делиться подробностями он не стал, ограничившись лишь тем, что ему хотелось бы сохранить элемент неожиданности. Ранее в Верховной Раде Украины предположили, что кандидат в президенты США в случае своего избрания может добиться отставки Владимира Зеленского.