04 сентября 2024

Захарова оценила план Трампа по завершению конфликта на Украине

Мария Захарова прокомментировала ответ Трампа о планах мира на Украине
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова призвала к миру и всестороннему урегулированию конфликта Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о планах по разрешению конфликта на Украине. Его заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что важнейшим критерием адекватности и нормальности для политика является как раз призыв к миру и всестороннему урегулированию конфликта.

«Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. И оценивать все, что будет сказано в США, надо будет после того, как тот или иной кандидат победит и начнет реализовывать те вещи, о которых сейчас заявляется. Поэтому думаю, что опять же смотрите пункт один. Все, что связано с миром и стремление само по себе правильно, но вот есть еще и реальность, по которой надо будет судить», — передает слова Захаровой News.ru.

О том, что у него есть план по мирному урегулированию конфликта, Трамп заявил в подкасте Лекса Фридмана. Правда делиться подробностями он не стал, ограничившись лишь тем, что ему хотелось бы сохранить элемент неожиданности. Ранее в Верховной Раде Украины предположили, что кандидат в президенты США в случае своего избрания может добиться отставки Владимира Зеленского.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о планах по разрешению конфликта на Украине. Его заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что важнейшим критерием адекватности и нормальности для политика является как раз призыв к миру и всестороннему урегулированию конфликта. «Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. И оценивать все, что будет сказано в США, надо будет после того, как тот или иной кандидат победит и начнет реализовывать те вещи, о которых сейчас заявляется. Поэтому думаю, что опять же смотрите пункт один. Все, что связано с миром и стремление само по себе правильно, но вот есть еще и реальность, по которой надо будет судить», — передает слова Захаровой News.ru. О том, что у него есть план по мирному урегулированию конфликта, Трамп заявил в подкасте Лекса Фридмана. Правда делиться подробностями он не стал, ограничившись лишь тем, что ему хотелось бы сохранить элемент неожиданности. Ранее в Верховной Раде Украины предположили, что кандидат в президенты США в случае своего избрания может добиться отставки Владимира Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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