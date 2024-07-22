Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае избрания добьется отставки украинского лидера Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекли 20 мая, и заставит нового главу Верховной Рады подписать мирное соглашение с Россией. Такое мнение выразил депутат украинского парламента Евгений Шевченко.
«Думаю, он [Трамп] заставит уйти нашего президента [Зеленского] в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение [с Россией] с обоюдными уступками», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он также считает, что после таких изменений Крым останется за Россией, а Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс, вернутся под контроль Украины.
Евгений Шевченко предполагает, что Украина не станет членом НАТО и ЕС, русский язык получит статус официального языка международного общения, а также прогнозирует проведение референдума о новой конституции страны. По его словам, после выборов на Украине возможно финансовое участие РФ и ЕС в восстановлении инфраструктуры страны и заключение нового договора между Москвой и Вашингтоном о стратегических наступательных вооружениях.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл детали недавнего разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил последнего с выдвижением на выборах от Республиканской партии. Также Зеленский сказал, что Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении способности противостоять РФ. Кроме того, по словам сенатора Алексея Пушкова, победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах может снизить поддержку Киева со стороны Вашингтона, пишет «Национальная служба новостей».
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