В Раде предположили, что Трамп заставит Зеленского уйти

Депутат Рады Шевченко: Трамп, став президентом США, вынудит Зеленского уйти

22 июля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп (на фото) заставит украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку, считает Евгений Шевченко Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае избрания добьется отставки украинского лидера Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекли 20 мая, и заставит нового главу Верховной Рады подписать мирное соглашение с Россией. Такое мнение выразил депутат украинского парламента Евгений Шевченко. «Думаю, он [Трамп] заставит уйти нашего президента [Зеленского] в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение [с Россией] с обоюдными уступками», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он также считает, что после таких изменений Крым останется за Россией, а Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс, вернутся под контроль Украины. Евгений Шевченко предполагает, что Украина не станет членом НАТО и ЕС, русский язык получит статус официального языка международного общения, а также прогнозирует проведение референдума о новой конституции страны. По его словам, после выборов на Украине возможно финансовое участие РФ и ЕС в восстановлении инфраструктуры страны и заключение нового договора между Москвой и Вашингтоном о стратегических наступательных вооружениях. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл детали недавнего разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил последнего с выдвижением на выборах от Республиканской партии. Также Зеленский сказал, что Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении способности противостоять РФ. Кроме того, по словам сенатора Алексея Пушкова, победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах может снизить поддержку Киева со стороны Вашингтона, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае избрания добьется отставки украинского лидера Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекли 20 мая, и заставит нового главу Верховной Рады подписать мирное соглашение с Россией. Такое мнение выразил депутат украинского парламента Евгений Шевченко. «Думаю, он [Трамп] заставит уйти нашего президента [Зеленского] в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение [с Россией] с обоюдными уступками», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он также считает, что после таких изменений Крым останется за Россией, а Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс, вернутся под контроль Украины. Евгений Шевченко предполагает, что Украина не станет членом НАТО и ЕС, русский язык получит статус официального языка международного общения, а также прогнозирует проведение референдума о новой конституции страны. По его словам, после выборов на Украине возможно финансовое участие РФ и ЕС в восстановлении инфраструктуры страны и заключение нового договора между Москвой и Вашингтоном о стратегических наступательных вооружениях. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл детали недавнего разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил последнего с выдвижением на выборах от Республиканской партии. Также Зеленский сказал, что Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении способности противостоять РФ. Кроме того, по словам сенатора Алексея Пушкова, победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах может снизить поддержку Киева со стороны Вашингтона, пишет «Национальная служба новостей».