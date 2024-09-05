Российский город атаковали безэкипажные катера

Новороссийск атаковали безэкипажные катера ВСУ

05 сентября 2024 в 08:23 Размер текста - 17 +

Мэр призвал не выходить к берегу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить к береговой линии. «Идет отражение атаки безэкипажных катеров», — написал мэр. Он попросил не снимать на фото и видео работу ПВО, средства защиты объектов атаки и работу оперативных служб. Сутками ранее безэкипажные катера вооруженных сил Украины были сбиты в акватории Черного моря. Также уничтожены беспилотники над Белгородской и Курской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить к береговой линии. «Идет отражение атаки безэкипажных катеров», — написал мэр. Он попросил не снимать на фото и видео работу ПВО, средства защиты объектов атаки и работу оперативных служб. Сутками ранее безэкипажные катера вооруженных сил Украины были сбиты в акватории Черного моря. Также уничтожены беспилотники над Белгородской и Курской областями.