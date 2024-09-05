Российский город атаковали безэкипажные катера

Новороссийск атаковали безэкипажные катера ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, буксир, судно, порт, новороссийск, порт новороссийска
Мэр призвал не выходить к берегу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить к береговой линии.

«Идет отражение атаки безэкипажных катеров», — написал мэр. Он попросил не снимать на фото и видео работу ПВО, средства защиты объектов атаки и работу оперативных служб.

Сутками ранее безэкипажные катера вооруженных сил Украины были сбиты в акватории Черного моря. Также уничтожены беспилотники над Белгородской и Курской областями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить к береговой линии. «Идет отражение атаки безэкипажных катеров», — написал мэр. Он попросил не снимать на фото и видео работу ПВО, средства защиты объектов атаки и работу оперативных служб. Сутками ранее безэкипажные катера вооруженных сил Украины были сбиты в акватории Черного моря. Также уничтожены беспилотники над Белгородской и Курской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...