Российский город атаковали безэкипажные катера

Мэр призвал не выходить к берегу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить к береговой линии.
«Идет отражение атаки безэкипажных катеров», — написал мэр. Он попросил не снимать на фото и видео работу ПВО, средства защиты объектов атаки и работу оперативных служб.
Сутками ранее безэкипажные катера вооруженных сил Украины были сбиты в акватории Черного моря. Также уничтожены беспилотники над Белгородской и Курской областями.
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