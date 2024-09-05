Генпрокурор Краснов дал совет российским бизнесменам

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал отечественных бизнесменов перевести свой бизнес под российскую юрисдикцию. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума.
«Мы призываем всех предпринимателей, ответственный бизнес проводить редомициляцию и возвращаться в родную гавань как налоговую, так и правовую», — рассказал Краснов ТАСС. Он отметил, что таким образом прямо выразил призыв к возвращению бизнеса под российскую юрисдикцию.
Генпрокурор подчеркнул, что многие предприниматели, включая крупный бизнес, уже осознают необходимость таких действий и предпринимают соответствующие шаги. При этом власти готовы оказывать поддержку в процессе смены юрисдикции компании с сохранением всех ее бизнес-структур.
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