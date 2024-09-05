Генпрокурор Краснов дал совет российским бизнесменам

Краснов: предприниматели должны возвращаться под российскую юрисдикцию
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Игорь Краснов призвал предпринимателей вернуться на родину
Игорь Краснов призвал предпринимателей вернуться на родину Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал отечественных бизнесменов перевести свой бизнес под российскую юрисдикцию. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума.

«Мы призываем всех предпринимателей, ответственный бизнес проводить редомициляцию и возвращаться в родную гавань как налоговую, так и правовую», — рассказал Краснов ТАСС. Он отметил, что таким образом прямо выразил призыв к возвращению бизнеса под российскую юрисдикцию.

Генпрокурор подчеркнул, что многие предприниматели, включая крупный бизнес, уже осознают необходимость таких действий и предпринимают соответствующие шаги. При этом власти готовы оказывать поддержку в процессе смены юрисдикции компании с сохранением всех ее бизнес-структур.

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал отечественных бизнесменов перевести свой бизнес под российскую юрисдикцию. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума. «Мы призываем всех предпринимателей, ответственный бизнес проводить редомициляцию и возвращаться в родную гавань как налоговую, так и правовую», — рассказал Краснов ТАСС. Он отметил, что таким образом прямо выразил призыв к возвращению бизнеса под российскую юрисдикцию. Генпрокурор подчеркнул, что многие предприниматели, включая крупный бизнес, уже осознают необходимость таких действий и предпринимают соответствующие шаги. При этом власти готовы оказывать поддержку в процессе смены юрисдикции компании с сохранением всех ее бизнес-структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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