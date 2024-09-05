ВСУ бросили остатки пехоты в бои у Курской АЭС

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Группировка "Север" заявила о недопущении прорыва ВСУ в районе населенного пункта Малая Локня в Курской области
Группировка "Север" заявила о недопущении прорыва ВСУ в районе населенного пункта Малая Локня в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области группировка ВС РФ «Север» ведет ожесточенные бои с остатками отрядов ВСУ, брошенных в направлении Курской АЭС. Об этом рассказали бойцы группировки в telegram-канале. 

«ВСУ бросили остатки пехоты на прорыв в направлении Льгова и КАЭС. Воины „Севера“ отразили семь атак на данном участке фронта общей численностью более 100 боевиков. В ходе отражения уничтожено до 40 [украинских военных]», — сообщили в telegram-канале группировки «Север».

Там добавили, что в настоящее время основные столкновения идут в районе населенного пункта Малая Локня. В канале подчеркнули, что «Север» не допустил прорыва ВСУ.

Ранее военнослужащие «Севера» обнаружили опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области и уничтожили ее артиллерийским ударом. Об этом сообщает RT. Также подразделения группировки отразили атаки украинской армии у восьми населенных пунктов в регионе, информирует 360.ru.

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В Курской области группировка ВС РФ «Север» ведет ожесточенные бои с остатками отрядов ВСУ, брошенных в направлении Курской АЭС. Об этом рассказали бойцы группировки в telegram-канале.  «ВСУ бросили остатки пехоты на прорыв в направлении Льгова и КАЭС. Воины „Севера“ отразили семь атак на данном участке фронта общей численностью более 100 боевиков. В ходе отражения уничтожено до 40 [украинских военных]», — сообщили в telegram-канале группировки «Север». Там добавили, что в настоящее время основные столкновения идут в районе населенного пункта Малая Локня. В канале подчеркнули, что «Север» не допустил прорыва ВСУ. Ранее военнослужащие «Севера» обнаружили опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области и уничтожили ее артиллерийским ударом. Об этом сообщает RT. Также подразделения группировки отразили атаки украинской армии у восьми населенных пунктов в регионе, информирует 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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