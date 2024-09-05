ВСУ бросили остатки пехоты в бои у Курской АЭС

В Курской области группировка ВС РФ «Север» ведет ожесточенные бои с остатками отрядов ВСУ, брошенных в направлении Курской АЭС. Об этом рассказали бойцы группировки в telegram-канале.
«ВСУ бросили остатки пехоты на прорыв в направлении Льгова и КАЭС. Воины „Севера“ отразили семь атак на данном участке фронта общей численностью более 100 боевиков. В ходе отражения уничтожено до 40 [украинских военных]», — сообщили в telegram-канале группировки «Север».
Там добавили, что в настоящее время основные столкновения идут в районе населенного пункта Малая Локня. В канале подчеркнули, что «Север» не допустил прорыва ВСУ.
Ранее военнослужащие «Севера» обнаружили опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области и уничтожили ее артиллерийским ударом. Об этом сообщает RT. Также подразделения группировки отразили атаки украинской армии у восьми населенных пунктов в регионе, информирует 360.ru.
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